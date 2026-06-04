프로배구 신생 구단 SOOP, 초대 사령탑으로 김세진 감독 선임

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▲ 김세진 SOOP 초대 감독

김세진 한국배구연맹(KOVO) 경기운영본부장이 프로배구 V리그 여자부 페퍼저축은행을 인수한 SOOP(숲)의 초대 감독으로 선임됐습니다.SOOP은 오늘(4일) "배구단 명칭을 SOOP 수퍼스(SOOPers)로 확정하고 김세진 감독을 초대 사령탑으로 뽑았다"고 밝혔습니다.국가대표 선수 출신 김세진 감독은 남자부 OK저축은행 감독으로 2014-2015시즌, 2015-2016시즌 두 시즌 연속 V리그 우승을 일군 뒤 해설위원 활동을 하다 2023년 6월 경기운영본부장에 선임돼 행정 업무를 맡았습니다.SOOP은 "신생 구단 운영 경험과 팀 구축 역량 등을 종합적으로 고려해 김세진 감독을 선임했다"며 "선수단 구성과 코치진 선임, 구단 운영 체계 구축 등 창단 작업을 단계적으로 진행할 예정"이라고 밝혔습니다.아울러 SOOP은 "수퍼스는 다양한 구성원이 함께하는 SOOP의 플랫폼처럼, 각기 다른 개성과 강점을 지닌 선수들이 함께 모여 하나의 팀을 이룬다는 의미"라고 설명했습니다.인터넷 방송 플랫폼 기업 SOOP은 최근 모기업 재정 문제로 배구단 매각을 추진한 페퍼저축은행 구단을 인수한 뒤 지난 2일 KOVO 이사회 및 임시 총회를 통해 신규 회원으로 입성했습니다.새 사령탑을 선임한 SOOP은 조만간 연고지를 확정하고 외국인 선수 영입 등 차기 시즌 리그 참여 준비를 이어갈 예정입니다.(사진=SOOP 제공, 연합뉴스)