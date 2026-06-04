천재 최현욱에 집착하는 교수 최민식…'맨 끝줄 소년', 숨 막히는 사제 서스펜스

배우 최민식과 라이징 스타 최현욱이 넷플릭스 새 시리즈 '맨 끝줄 소년'을 통해 강렬한 서스펜스를 선보인다.



넷플릭스 새 시리즈 '맨 끝줄 소년'(극본 장명우, 연출 김규태)은 20년 전 출간한 단 한 편의 소설 이후 새로운 글을 쓰지 못해 열패감에 휩싸인 국문학과 교수 '허문오'(최민식 분)가 강의실 맨 끝줄에 앉는 미스터리한 소년 '이강'(최현욱 분)의 천재성을 발견하고, 그의 글에 점차 집착하게 되면서 벌어지는 이야기를 그린 서스펜스 드라마다.



4일 넷플릭스는 주연 배우 최민식과 최현욱의 캐릭터 스틸을 전격 공개하며 전 세계 시청자들의 이목을 집중시켰다.



공개된 캐릭터 스틸은 두 인물의 상반된 분위기를 드라마틱하게 담아냈다. 강의실 단상 위에서 열정적으로 학생들을 가르치는 국문학과 교수 허문오의 모습과 달리, 맨 끝줄에 앉아 수업에는 전혀 관심이 없다는 듯 무심하게 창 밖을 응시하는 이강의 모습이 묘한 대조를 이룬다. 특히 서재에서 두 사람이 단둘이 대치하고 있는 스틸에서는 미묘한 긴장감과 심리전이 고스란히 묻어나, 이들의 비밀스러운 문학 수업이 향후 어떤 파국을 몰고 올지 궁금증을 증폭시킨다.



수식어가 필요 없는 배우 최민식은 신경질적이고 퉁명스럽지만 소년의 천재성에 순식간에 매료되어 폭주하는 '허문오' 역을 맡아, 이제껏 본 적 없는 새로운 얼굴을 선보인다. 여기에 독보적인 연기력으로 주목받고 있는 최현욱은 의중을 알 수 없는 의뭉스러운 분위기의 소년 '이강'으로 변신해 필모그래피 사상 가장 강렬한 존재감을 예고했다.



작품을 연출한 김규태 감독은 두 배우를 향해 극찬을 아끼지 않았다. 김 감독은 "최민식 배우의 연기를 통해 감정이 여러 겹으로 쌓인 복합적이고 입체적인 '허문오' 캐릭터가 완성됐다. 최민식 배우는 아주 짧은 순간에 복합적인 표현을 담아내기도 하고, 감정의 변화를 물 흐르듯 자연스럽게 변주한다"라며 깊은 신뢰를 드러냈다. 이어 최현욱에 대해서도 "또래 배우들 중 연기력이 손에 꼽히는 배우라 생각한다. 현장에서 폭발하는 놀라운 집중도와 파워로 '이강' 캐릭터를 매력적으로 그려냈다"고 전했다.



넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년'은 총 6부작으로, 오는 26일(금) 전 세계에 동시 공개된다.



[사진=넷플릭스]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)