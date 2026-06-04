방미통위-방송업계, 'FAST 경쟁력 강화' 간담회

▲ 2025년 9월 16일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2025 국제방송영상마켓(BCWW) FAST서밋에서 발언하는 정인준 모티브인텔리전스 커넥티드광고사업 본부장

방송미디어통신위원회는 광고 기반 무료 실시간 스트리밍TV(FAST) 서비스의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 기업 간담회를 개최했습니다.오늘(4일) 오후 경기도 수원 삼성전자 이노베이션 뮤지엄에서 열린 간담회는 최근 북미를 중심으로 급성장하는 글로벌 FAST 시장 선점을 위해 국내 관련 기업의 애로사항을 공유하고 발전 방안을 모색하기 위해 마련됐습니다.이번 간담회는 방미통위 출범 후 처음으로 열린 FAST 관련 현장 간담회입니다.글로벌 FAST 시장은 지난해 18조 원 규모에서 2030년 47조 원 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.간담회에는 김종철 방미통위원장을 비롯해 삼성전자와 LG전자, SBS·KBS·MBC 등 방송사, CJ ENM과 뉴아이디 등 채널 운영사, 콘텐츠 제작사, 인공지능(AI) 기술 기업 관계자들이 참석했습니다.참석자들은 글로벌 FAST 시장이 국내 방송사와 콘텐츠 제작사에 새로운 성장 기회가 될 수 있다는 데 공감하며 한국 콘텐츠의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 과제를 논의했습니다.특히 FAST 시장에서 한국 콘텐츠가 과거 제작물의 단순 재방송 수준에 머무르고 있다며 북미 시청자의 수요를 반영한 콘텐츠 기획과 편성, 데이터 기반 광고 연계 전략, 전용 콘텐츠 투자 확대 등이 필요하다는 의견을 제시했습니다.삼성전자는 글로벌 FAST 서비스 운영 현황과 전략을 소개했으며, AI 기업들은 콘텐츠 현지화 사례를 발표했습니다.김 위원장은 "제작비 상승과 광고 수익 감소로 국내 방송미디어 업계가 어려움을 겪고 있는 상황에서 FAST와 같은 글로벌 유통 플랫폼을 적극 활용할 필요가 있다"며 "스마트TV 인프라와 콘텐츠 제작 역량을 연결해 K-콘텐츠의 글로벌 확산 기반을 강화하겠다"고 약속했습니다.(사진=연합뉴스)