'탱크데이 논란' 스타벅스, 결제액 줄었지만 '카톡 선물 1위'

스타벅스의 지난달 신용·체크카드 추정 결제금액이 전달보다 100억 원 넘게 줄어든 것으로 나타났습니다.



오늘(4일) AI 테크 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 스타벅스의 5월 신용·체크카드 추정 결제금액은 1,211억 9,000만 원으로 집계됐습니다.



이는 4월 결제금액 1,343억 2,000만 원보다 131억 원가량 감소한 수치입니다.



주간 기준으로도 지난달 하순 결제액 감소세가 이어졌습니다.



스타벅스의 주간 결제금액은 5월 11∼17일 321억 6,000만 원에서 '탱크 데이' 논란이 불거진 18∼24일 236억 9,000만 원으로 줄었고, 25∼31일에는 214억 6,000만 원으로 다시 감소했습니다.



지난달 마지막 주 결제금액은 전주보다 22억 3,000만 원 줄어든 것으로, 2주 연속 하락세를 보인 것입니다.



다만 해당 수치는 국내 신용·체크카드 결제 추정액으로, 법인 계좌이체와 현금, 상품권, 간편결제, 인앱 결제 등을 통한 결제 금액은 포함되지 않습니다.



한편, 카카오톡 선물하기 카페 카테고리에서는 스타벅스 교환권이 상위권을 차지했습니다.



카카오톡 선물하기에 따르면 이날 오후 3시 기준 카페 카테고리에서 'e카드 5만 원 교환권'이 1위, 커피와 생크림 카스텔라 세트 교환권이 2위에 각각 올랐습니다.



앞서 스타벅스코리아는 5·18 민주화운동 기념일인 지난달 18일 텀블러 할인 행사에 '탱크 데이' 등의 표현을 사용해 논란을 빚었습니다.



이후 온라인과 SNS를 중심으로 비판 여론이 확산했고, 신세계그룹은 스타벅스코리아 대표를 해임하고 공개 사과를 하는 등 수습에 나섰습니다.