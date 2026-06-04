[6.3 특집] 범진보 내부 싸움에 유의동 '어부지리'…3등 조국, 정치적 미래는?

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자, 배종찬 인사이트케이 연구소장, 김봉신 메타보이스 대표
--------------------------------------------
●'집안싸움'에 '어부지리'
성한용 / 한겨레 선임기자
"민주, 귀책 사유 재보궐 지역에는 공천 안 했어야…소탐대실"
허민 / 문화일보 전임기자
"평택을, 민주는 후보·조국은 선거 전략이 패인"
김봉신 / 메타보이스 대표
"중앙당이나 도당이 가르마를 타서 단일화 했어야"
배종찬 / 인사이트케이 연구소장
"평택을, 보수 대 민주 아닌 범민주 계열 내 싸움 돼"
"평택을, 범여권 갈등 사이 중도층 유의동 선택…중도, 지역 인물 택해"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
댓글