[6.3 특집] 이겨도 이긴 게 아닌 선거…접전지 패배 두고 '정청래 책임론'

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자, 배종찬 인사이트케이 연구소장, 김봉신 메타보이스 대표
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●빗나간 출구조…왜?~●'심판론' 누른 '견제론'
성한용 / 한겨레 선임기자
"서울, 줄투표 안 하는 경향…인물론 영향 입증"
"오세훈 당선, 이 대통령·장동혁 모두에 타격"
허민 / 문화일보 전임기자
"부동산 '지갑의 분노'·공소취소 '감정의 분노'가 서울 표심 움직여"
"'명픽' 정원오 후보 패배, 이 대통령에게 큰 정치적 타격"
김봉신 / 메타보이스 대표
"민주당, 비호감 정서 누적돼…보수 결집 이슈 많이 만들어줘"
배종찬 / 인사이트케이 연구소장
"서울시장 선거, 신념보다 개인의 이익 더 중요했던 듯"
●정청래, 이겼지만 졌다?~●선거 직후 '책임론' 다툼
성한용 / 한겨레 선임기자
"민주, 서울시장 패배 반성 없이 당내 권력 다툼…보기 안 좋아"
허민 / 문화일보 전임기자
"8월 전당대회 통해 친명-친청 갈등 구조 본격화될 것"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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