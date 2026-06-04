뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

정부, '생산량 급증 전망' 중만생종 양파 수매 비축 2만t 추진

최고운 기자
작성 2026.06.04 16:23 조회수
정부, '생산량 급증 전망' 중만생종 양파 수매 비축 2만t 추진
▲ 지난달 15일 경북 김천시 구성면 광명리 양파밭에서 열린 '양파 최저생산비(1kg, 800원) 보장을 위한 전국동시다발 양파밭 갈아엎기 투쟁'에 참여한 전국양파생산자협회 소속 농민들이 구호를 외치고 있다

정부가 공급량이 증가한 중만생종 양파 수급 안정 대책을 추진합니다.

농림축산식품부는 중만생종 양파 수매 비축을 평년 대비 82% 확대한 2만 톤으로 추진하기로 했다고 밝혔습니다.

농협경제지주에서는 주산지 농협 등이 최대한 수매를 확대할 수 있도록 무이자 자금 지원 등을 추진할 계획입니다.

또 중부와 주산지 지방정부 등이 협력해 일부 공급 과잉 물량을 산지 출하 정지하기로 했는데, 전체 재배 면적의 1.6% 수준인 223ha 규모입니다.

양파 자조금 단체 중심으로 저품위 양파가 시장에 출하되지 않도록 자제하는 캠페인도 병행하고, 양파 소비 촉진을 위해 공공기관의 유튜브를 통한 양파 홍보 영상 게시, 대한영양사협회 협조를 통한 공공 급식 확대도 추진 중입니다.

농식품부 서준한 유통소비정책관은 "상시 수급 불안에 따른 단기 수급 대책 외 우수 품종 생산 지원, 재배 기술 고도화, 저장 기술 개선 등 국산 양파 품질 경쟁력 제고 방안도 함께 마련해 나가겠다"고 밝혔습니다.

한국농촌경제연구원(KREI) 농업 관측에 따르면 올해 중만생종 양파는 재배 면적이 감소했으나 생산 단수가 증가하면서, 생산량이 평년 대비 4만 1천t 증가한 108만 8천t으로 전망됩니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
최고운 기자 사진
최고운 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지