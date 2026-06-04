[자막뉴스]"장동혁 사퇴하라" 친한계 넘어 중진까지…"새 길 찾겠다" 보수 재편 신호탄?

6.3 지방선거가 끝난 지 하루만에 국민의힘 내부에서 장동혁 대표 등 지도부가 지방선거 패배에 대한 책임을 지고 사퇴해야 한다는 주장이 잇따라 제기되고 있습니다.



친한계로 분류되는 안상훈 의원은 오늘(4일) SNS에 "장동혁 지도부가 황당 제명한 한동훈 전 대표의 의회 입성, 장동혁 지도부와 거리둬서 서울 지킨 오세훈 시장.



합리적 보수재건의 신호탄"이라며 "민심은 천심, 당 지도부는 거취를 속히 정해야 할 것" 이라고 촉구했습니다.



김소희 의원도 SNS에 "민심의 회초리, 국민의힘 지도부 총사퇴해야"라고 적었습니다.



친한계 박정훈 의원, 배현진 의원 등도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 지도부 책임론에 불을 지폈습니다.



[박정훈/국민의힘 의원 : 이번 서울시장 선거의 승리는 기자 여러분들께서도 잘 아시다시피 우리 당 지도부가 전혀 관여하지 않은 상태에서 선거가 치뤄진 것이 선거 승리의 주요한 이유가 아니었나 이렇게 분석하는 의견들도 적지 않은 걸로 알고 있습니다.]



장 대표 책임론은 친한계를 넘어 점점 확산하고 있습니다.



국민의힘 의원들이 모여있는 소셜미디어 단체 대화방에서도 장 대표 결단을 촉구하는 글들이 올라오고 있습니다.



윤한홍 의원은 "당을 혁신하고 재편하지 않으면 다음 선거는 더 어려워질 것"이라고 강조했고, 한기호 의원은 "다음을 위한 환골탈태는 필수"라며 지도부를 압박한 걸로 전해집니다.



3선 이양수 의원도 "선당후사의 정신이 어느 때보다 필요한 시기"라고 올린 거로 알려졌습니다.



하지만 장 대표는 사퇴하지 않고 버티기에 들어갈 것으로 보입니다.



장 대표는 오늘 오전 여의도 중앙당사 개표상황실에서 떠난 뒤 공식 석상에 나타나지 않았고 오후 2시 열린 의원총회에도 불참했습니다.



모습을 드러내지 않던 장 대표는 SNS에 글을 올려 "제게 주어진 막중한 책임을 외면하지 않고 당원들과 함께 우리가 나아갈 새 길을 찾겠다"고 밝혀 사퇴 요구를 사실상 일축했습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 최강산, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)