민주 "서울 탈환 못해 아파"…국힘 "견제·균형 정치 복원 주문"

<앵커>



이번 선거 결과에 대해 민주당은 국민이 큰 승리를 안겨줬다면서도 서울 패배에 대해선 아쉬움을 나타냈습니다. 국민의힘은 견제와 균형의 정치를 복원할 것을 국민이 엄중하게 주문한 것이라며 투표용지 부족 사태를 두곤 국정조사 등을 주장하고 나섰습니다.



민경호 기자입니다.



<기자>



오늘(4일) 아침까지 이어진 서울시장 선거 결과가 사실상 확정된 이후 기자회견을 연 정청래 민주당 대표는 국민이 민주당에 큰 승리를 안겨줬다고 평가하면서도 서울 패배에 대한 아쉬움을 표했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 국민의 현명한 선택에 감사드리고 존중합니다. 다만 서울을 탈환하지 못해 아픕니다.]



민주당은 "아쉬움이 있다고 승리가 아닌 건 아니"라며 "강원 강릉 등 첫 민주당 단체장이 배출된 곳도 있다"고 강조했습니다.



다만 차기 당권 주자로 꼽히는 송영길 인천 연수갑 당선인은 "지금 당 대표 체제에 대한 냉정한 평가가 이뤄질 것"이라며 "새 리더십 구성을 위한 당원의 여론이 모일 것"이라고 말하는 등 차기 당권 경쟁도 벌써 불붙는 모습입니다.



국민의힘 장동혁 대표 등 지도부는 "아쉬운 선거결과에 송구하다"면서도 "국민은 견제와 균형의 정치를 복원할 것을 엄중하게 주문했다"고 주장했습니다.



[송언석/국민의힘 원내대표 : 어떤 길로 가야지 정치가 바로 설 수 있는가 국민들께서 답을 주셨다, 묘하게 최소한의 견제와 균형을 이룰 수 있도록….]



국민의힘은 이번 선거 과정에서 불거진 투표용지 부족 사태는 자유당 정권 시절에도 없던 일이라면서 중앙선거관리위원회의 진상 파악과 국회 차원의 국정조사를 요구했습니다.



장동혁 대표에 비판적이었던 오세훈 서울시장과 한동훈 부산북갑 후보가 당선되면서 국민의힘 역시 당권을 놓고 복잡한 역학관계가 전개될 거란 전망이 나옵니다.



(영상편집 : 오영택)