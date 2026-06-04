'발 묶인 2천여 표' 투표함 이송 아직…투표용지 부족 후폭풍

<앵커>



선거관리위원회로 가보도록 하겠습니다.



이성훈 기자, 아직 개표가 이뤄지지 못한 잠실 지역 투표함 처리와 관련해서 선관위는 어떻게 하겠다는 겁니까?



<기자>



중앙선거관리위원회는 잠실7동 제2투표소에 남아 있는 투표함을 개표하기 위해 현재 현장에 남아 있는 시민들을 설득하고 있다고 밝혔습니다.



선관위는 투표함 이송이 가능해지는 대로 송파구 개표소로 옮겨 개표참관인들의 참관 아래 개표를 진행할 예정이라고 설명했습니다.



현재 잠실 지역에 남아 있는 투표함 2개에는 약 2천 명의 투표분이 담겨 있는데요.



해당 투표함이 개함돼야 서울시와 송파구 일부 선거구의 최종 당선인 결정이 가능해집니다.



앞서 선관위는 오늘(4일) 0시, 전체 위원 9명 가운데 7명이 참석한 가운데, 긴급 위원회를 열고 투표용지 부족 사태에 대해 논의했습니다.



4시간에 걸친 회의 끝에 선관위는 투표용지 부족 사태가 공직선거법상 선거 연기나 재선거 사유에는 해당하지 않는다고 판단했습니다.



투표용지 부족은 사실이지만, 선거 결과 자체를 무효로 보거나 재투표를 실시할 정도의 사안은 아니라는 입장을 재확인한 겁니다.



또 이번 선거 개표가 모두 끝나는 대로 외부 전문가 중심의 진상규명위원회를 설치해 사태 원인과 책임을 규명하고 재발 방지 대책을 마련하겠다고 밝혔습니다.



<앵커>



진상규명위원회 설치하고 재발 방지책을 마련하겠다. 그런데 선거관리위원회의 이런 대책에 대해서 많은 분들이 고개를 끄덕이기가 결코 쉽지 않은 것 같은데요. 선거관리위원회가 어제 대국민 사과 밤 9시에 하기는 했습니다만, 그때도 왜 투표용지가 부족한 이런 상황이 사상 초유의 일이 벌어졌는지 여기에 대해서는 명확하게 설명을 하지 못했죠. 그래서 정말로 관리 부실하다, 우리 선거관리위원회 정말 문제 있는 것 아니냐는 논란과 비판 계속되고 있는 것 아닙니까. 이성훈 기자?



<기자>



네, 그렇습니다.



논란은 계속되고 있습니다.



중앙선거관리위원회는 어젯밤 긴급 브리핑을 열고 투표용지 부족 사태에 대해 대국민 사과에 나섰습니다.



직접 들어보시겠습니다.



[허철훈/중앙선거관리위원회 사무총장 : 엄정한 선거 관리에 대한 국민의 신뢰를 훼손한 점에 대해 책임을 통감하며 깊이 사과드립니다.]



선관위는 투표용지 부족이 발생한 곳이 서울 송파구 12곳과 강남구, 광진구 각 1곳 등 모두 14개 투표소라고 밝혔습니다.



또 투표용지 인쇄 물량은 최근 선거 투표율과 예상 사전투표율 등을 고려해 정하는데, 송파구의 경우 유권자 수의 50% 수준으로 인쇄했지만, 실제 투표율이 예상보다 높아 물량이 부족해졌다고 설명했습니다.



하지만 유권자들이 투표용지를 받지 못하는 초유의 사태가 벌어지면서, 사전 준비가 부족했다는 것 아니냐는 비판이 가라앉지 않고 있습니다.



현재 이곳 과천 선관위 앞에는 부정선거 의혹 등을 주장하는 일부 시위대가 집회를 이어가고 있는데요.



유례없는 투표용지 부족 사태를 계기로 선관위의 선거 관리 역량에 대한 논란이 커지면서, 향후 법적 분쟁으로 이어질 가능성도 제기되고 있습니다.



(영상취재 : 주용진, 영상편집 : 이상민)