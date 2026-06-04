정근식 "교육은 정치와 달라…오세훈 시장과 적극 협력할 것"

▲ 정근식 서울시교육감 당선인이 4일 서울시교육청으로 출근하며 직원에게 꽃다발을 받고 있다

6·3 지방선거를 통해 재선에 성공한 정근식 서울시 교육감은 오늘(4일) "오세훈 시장과 적극적으로 협력하겠다"고 밝혔습니다.정 교육감은 오늘 오전 직무 정지를 마치고 서울시교육청에 복귀해 "선거 결과를 겸허하게 받아들이면서 새로 선출된 시장님, 구청장님들과 좀 더 자주 만나서 이야기하겠다"며 강조했습니다.또 "이번 선거를 치르며 시장 후보와 교육감 후보가 허심탄회하게 정책을 협의할 채널이 필요하다는 걸 느꼈다"면서 "오세훈 시장님께서 다시 오시면 이 문제에 대해서도 논의를 한번 해볼 생각"이라고 말했습니다.그러면서 "교육은 정치와는 달라서 우리 아이들이 20년, 30년, 50년 후에 어떻게 살아갈 것인지를 잘 가늠하고 긴 호흡으로 정책을 만들어 실천해 가야 한다"며 "진영 논리에 갇히지 않고 모든 서울 시민의 이야기를 듣는 교육감으로 4년간 열심히 일하겠다"고 다짐했습니다.이번 서울시 교육감 선거에선 경선 불복과 독자 출마가 이어지며 직선제 시행 이래 가장 많은 8명의 후보가 출마했습니다.보수 후보 4명 중 3명은 선명성 경쟁에서 우위를 점하기 위해 '동성애 교육 반대'를 전면에 내세우고 이념 공세를 펼쳐 진보 후보들의 질타를 받기도 했습니다.정 교육감은 "민주주의의 꽃은 선거이고 민주주의가 지속하려면 선거 결과에 승복해야 한다"며 "사회적 약자나 소수자들의 마음도 아울러야 하는 중차대한 책임감 역시 느끼고 있다"고 힘줘 말했습니다.다음 달 1일 새로운 임기를 시작하는 그는 유아교육 완전 무상화, 학생 마음건강 지원 강화, 교권 보호 등 주요 공약을 정책으로 구체화해 펼치겠다고도 했습니다.정 교육감은 "3∼5세 무상교육을 위해선 (연간) 약 400억 원의 예산이 필요하다"며 "교육청 50%, 시청 30%, 구청 20% 정도의 비율을 기준 삼아 협의해 나가겠다"고 설명했습니다.최근 교육계 주요 문제로 떠올랐던 현장 체험학습과 관련해서는 "경기·인천 등 수도권 교육감과 현장체험학습 관련 법률 개정에 대해 논의하고 다음 주쯤 기자회견에서 발표하겠다"고 예고했습니다.(사진=연합뉴스)