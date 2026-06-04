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오세훈, 38일 만에 업무 복귀…첫 일정은 안전 대책 챙기기

유영규 기자
작성 2026.06.04 14:33 수정 2026.06.04 14:43 조회수
오세훈, 38일 만에 업무 복귀…첫 일정은 안전 대책 챙기기
▲ 6·3 지방선거에서 서울시장 당선이 사실상 확정된 국민의힘 오세훈 후보가 4일 서울시청으로 들어가기 전 인사말을 하고 있다.

오세훈 서울시장이 지방선거를 마치고 오늘(4일) 업무에 복귀했습니다.

첫 일정으로는 여름철 안전대책을 챙겼습니다.

선거 출마를 위해 지난 4월 27일 예비후보 등록과 함께 39대 시장으로서 직무가 정지된 지 38일 만입니다.

5선에 성공한 오 시장은 오늘 오전 시청 본관으로 출근해 직원들과 인사를 나눈 뒤 밀린 업무 보고를 받으며 시정 챙기기에 돌입했습니다.

이어 오후 2시 시청 기획상황실에서 여름철 대책 특별점검 회의를 주재하며 첫 공식 일정을 수행했습니다.

오 시장은 이 자리에서 먼저 지난달 26일 서소문 고가차도 철거 공사 현장에서 발생한 사고로 인해 목숨을 잃은 희생자와 유가족에게 위로를 전했습니다.

이어 직원들에게 "자칫 잘못하면 큰 인명 사고로 이어질 수 있었다"며 "이번 사고를 타산지석으로 삼아 마음가짐을 다잡는 기회로 삼자"고 강조했습니다.

그는 "사고는 늘 그동안 별일이 없었던 곳에서 터진다"며 "익숙한 곳과 현장, 사각지대를 늘 확인해달라"고 당부했습니다.

오 시장은 이어 "이번 선거를 치르면서 더 따뜻하고 건강한 '삶의 질 특별시'를 앞으로 4년 목표로 삼겠다고 말했는데, 그 기본에는 안전이 있다"며 "업무 복귀 뒤 첫 일정을 안전 관련 일정으로 시작하는 이유"라고 말했습니다.

오 시장은 이번 지방선거 승리로 제40대 서울시장으로 민선 9기 시정을 이끌게 됐습니다.

새로운 임기는 7월 1일부터 2030년 6월 30일까지입니다.

39대 시장 임기가 이달 말까지라 현재 오 시장은 40대 시장 당선인이자 현직 시장 신분입니다.

(사진=연합뉴스)
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