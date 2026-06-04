오타니, 마운드서 6이닝 6K 무실점…타석에선 3안타 2볼넷 5출루 활약

▲ 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)

미국프로야구 메이저리그(MLB)의 일본인 스타 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)가 다시 한번 투타에서 활약을 펼치며 팀 승리를 이끌었습니다.오타니는 오늘(4일) 미국 애리조나주 피닉스 체이스필드에서 열린 애리조나 다이아몬드백스와 방문경기에 선발투수로 등판해 6이닝 동안 삼진 6개를 뽑으며 2안타 1볼넷만 허용하고 무실점으로 막았습니다.팀 타선이 16안타를 몰아친 다저스가 7-0으로 이기면서 오타니는 시즌 6승(2패)째를 거뒀습니다.평균자책점(ERA)은 무려 0.74로 떨어뜨렸는데, 규정이닝에 1이닝이 모자라 평균자책점 순위에서는 제외됐습니다.오타니는 타석에서도 변함없이 공격을 이끌었습니다.투수로 선발 등판했지만 1번 타자로 나선 오타니는 4타수 3안타 2볼넷 1득점을 기록했습니다.1회초 선두타자로 2루수 쪽 내야안타를 치고 나간 오타니는 3회초와 4회초에는 연속 볼넷을 골랐습니다.6회에는 좌전안타를 때린 오타니는 7회 공격에서는 헛스윙 삼진을 당했습니다.9회초에도 1사 1, 2루에서 타석에 나선 오타니는 우전안타를 날려 만루 기회를 만들었습니다.올 시즌 처음 5출루에 성공한 오타니는 시즌 타율을 0.301로 끌어올렸습니다.(사진=게티이미지)