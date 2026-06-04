"부정선거는 사형" 20시간 넘게 대치…확성기 든 선관위

6.3 지방선거 본투표 당일 초유의 투표용지 부족 사태가 벌어지면서 개표가 시작된 지 20시간이 넘도록 송파 잠실7동의 일부 투표함이 개표소로 이동하지 못하고 있습니다.



오전 내내 선거관리위원회가 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 투표함 반출을 시도했지만 시민들 반대에 부딪히며 계속 저지되고 있습니다.



오늘(4일) 오전 10시 45분쯤 투표소가 설치된 아파트 경로당 앞에서 김범진 서울시선관위 사무처장은 투표함 반출을 저지하는 시민들을 향해 "개표가 확정이 돼야 당선인 확정을 할 수 있다"고 말했습니다.



[김범진/서울시 선거관리위원회 사무처장 : 저희가 중요한 것은 개표를 마쳐야지만 당선 확정을 할 수가 있어요.]



그러나 현장에서 대치하던 시민들과 일부 유튜버 등은 '재투표' '부정선거' 등을 외치며 맞섰습니다.



[잠실7동 제2투표소 앞 시민 : 재검표 재검표 부정선거는 사형이]



김 사무처장은 오세훈 후보자가 당선이 확실시되고 있기 때문에 개표 결과가 확정돼야 한다고 거듭 설득했지만, 시민들은 선관위원장이 책임져야한다고 주장했습니다.



[잠실7동 제2투표소 앞 시민 : 선관위원장이 책임져라 재선거 재선거]



현재 이곳엔 미반출 투표함 2개에 약 2000표가 담겨 있는 것으로 알려졌습니다.



지난밤 한때 비공식 추산 300명이 넘는 인파가 몰렸던 이곳엔 여전히 보수 성향 유튜버 등 100명 안팎의 인원이 남아 있습니다.



부정선거 의혹을 제기해온 황교안 자유와 혁신 대표 등 극우 인사들도 자리를 지키며 투표함 반출을 막아서고 있습니다.



서울시선관위는 당장 투표함 이송을 강행하진 않겠다는 방침이지만, 대부분 지역이 개표가 완료된 상태라 선거를 마무리 지으려면 투표함 이송이 불가피합니다.



물리적 충돌이 우려되는 만큼 무리한 반출을 시도하긴 어려워 보입니다.



한 시민단체는 중앙선관위의 노태악 위원장과 허철훈 사무총장, 서울시선관위의 오민석 위원장과 김범진 사무처장 등을 직권남용 및 직무유기 혐의로 경찰에 고발했습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 이다인, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부)