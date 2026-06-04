사과하면서도 "재선거 사유 아냐"…논란 계속

<앵커>



투표용지 부족 사태와 관련해서 선관위는 대국민 사과를 하면서도 선거 연기나 재선거 사유에는 해당하지 않는다고 밝혔습니다. 중앙선거관리위원회에 나가있는 취재기자 연결하겠습니다.



이성훈 기자, 선관위가 새벽에 긴급회의를 했다고요?



<기자>



네, 선관위는 오늘(4일) 0시, 전체 위원 9명 중 7명이 참석한 가운데 긴급 위원회를 열고 투표용지 부족 사태에 대해 논의했습니다.



4시간에 걸친 회의 끝에 선관위는 투표용지 부족 사태가 공직선거법상 선거 연기나 재선거 사유에는 해당하지 않는다고 판단했습니다.



투표용지 부족은 사실이지만, 선거 결과 자체를 무효로 보거나 재투표를 실시할 정도의 사안은 아니라는 입장을 재확인한 겁니다.



다만 투표용지 부족 사태의 여파로 잠실 지역 일부 투표함은 아직 개표 절차에 들어가지 못한 상태인데요.



현재 잠실 지역에 남아 있는 투표함 2개에는 약 2천 명의 투표분이 담겨 있는 걸로 파악됩니다.



중앙선관위는 "투표함을 빨리 이송해 개표가 이뤄질 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔습니다.



<앵커>



어젯밤에 선관위가 사과를 했는데, 논란이 계속되고 있죠?



<기자>



네, 중앙선관위는 어젯밤 9시 긴급 브리핑을 열고 투표용지 부족 사태에 대해 대국민 사과에 나섰습니다.



허철훈 사무총장 얘기 직접 들어보시죠.



[허철훈/중앙선거관리위원회 사무총장 : 엄정한 선거 관리에 대한 국민의 신뢰를 훼손한 점에 대해 책임을 통감하며 깊이 사과드립니다.]



선관위는 투표용지 부족이 발생한 곳이 서울 송파구 12곳과 강남구 1곳, 광진구 1곳 등 모두 14개 투표소라고 밝혔습니다.



특히 송파구의 경우 유권자 수의 50% 수준으로 투표용지를 인쇄했다고 설명했는데요.



실제 투표율이 예상보다 높아 물량이 부족해졌다는 게 선관위의 해명입니다.



하지만 선거 당일 유권자들이 투표용지를 받지 못하는 초유의 사태가 벌어지면서 사전 준비가 미흡했다는 비판이 가라앉지 않고 있습니다.



현재 이곳 과천 선관위 앞에는 부정선거 의혹 등을 주장하는 일부 시위대가 집회를 이어가고 있는데요.



유례없는 투표용지 부족 사태를 계기로 선관위의 선거 관리 역량에 대한 논란이 커지면서, 향후 법적 분쟁으로 이어질 가능성도 제기되고 있습니다.



(영상취재 : 주용진, 영상편집 : 이상민)