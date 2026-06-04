민주 "서울 탈환 못해 아파"…국힘은 '장동혁 거취 공방'

<앵커>



그렇다면 선거 성적표를 받아 든 정치권 분위기 살펴보겠습니다. 국회 연결합니다.



민경호 기자, 민주당은 선거 결과를 어떻게 평가하고 있습니까?



<기자>



오늘(4일) 아침까지 이어진 서울시장 선거 결과가 사실상 확정된 이후 기자회견을 연 정청래 민주당 대표는 서울 패배에 대한 아쉬움을 표하면서도 국민이 민주당에 큰 승리를 안겨줬다고 평가했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 국민의 현명한 선택에 감사드리고 존중합니다. 다만 서울을 탈환하지 못해 아픕니다.]



민주당은 "아쉬움이 있다고 승리가 아닌 건 아니"라며 "강원 강릉 등 첫 민주당 단체장이 배출된 곳도 있다"고 강조했습니다.



정 대표는 선거 과정 쟁점이 됐던 단일화와 관련해 "다른 당과 연대도 공론화 과정을 통해 깊이 연구하고 고민하겠다"면서 결선투표제 도입 등도 언급했습니다.



다만 차기 당권 주자로 꼽히는 송영길 인천 연수갑 당선인은 "지금 당 대표 체제에 대한 냉정한 평가가 이뤄질 것"이라며 "새 리더십 구성을 위한 당원의 여론이 모일 것"이라고 말하는 등 차기 당권 경쟁도 벌써 불붙는 모습입니다.



<앵커>



국민의힘은 광역단체장 4곳과 재보궐 선거 4곳을 확보했는데, 지도부 반응이 나왔습니까?



<기자>



일단 숫자에서 민주당에 확실히 밀린 만큼 국민의힘 지도부는 "국민의 요구와 경고를 겸허하게 수용하겠다"고 밝혔습니다.



하지만 "국민은 어느 편의 손도 들어주지 않았다"며 "정치권 전반에 견제와 균형의 정치를 복원할 것을 엄중하게 주문했다"고 평가했습니다.



국민의힘 역시 장동혁 대표에 비판적이었던 오세훈 서울시장과 한동훈 부산북갑 후보의 당선으로 당권을 놓고 복잡한 역학관계가 전개될 걸로 보입니다.



당장 유의동 경기 평택을 당선인은 "장동혁 대표가 거취에 대한 고민을 해야 한다"고 말했지만, 이진숙 대구 달성 당선인은 "장 대표 교체 언급은 적절하지 않다"고 했습니다.



국민의힘은 오늘 오후 2시 의원총회를 개최합니다.



(영상편집 : 오영택)