'일본 무대 평정' 이현중, NBA 서머리그 참가

▲ 지난 3월 1일 일본 오키나와현 아레나에서 열린 2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선 1라운드 B조 4차전 일본과의 경기에서 이현중(1번)이 돌파하고 있다

한국 남자농구 국가대표팀의 에이스 이현중이 미국프로농구(NBA) 샌안토니오 스퍼스의 서머리그에 참가합니다.오늘(4일) 스포츠 매니지먼트사인 에픽스포츠에 따르면 일본프로농구 B. 리그 나가사키 벨카 소속인 이현중은 오는 7월 9일부터 19일까지 미국 네바다주 라스베이거스에서 열리는 NBA 서머리그에 샌안토니오의 유니폼을 입고 참가합니다.NBA 구단들은 서머리그를 통해 신인 선수와 유망주, 해외 리그 출신 선수들의 경쟁력을 점검합니다.이현중은 2025-2026시즌 일본프로농구에서 소속팀 나가사키를 챔피언 결정전 우승으로 이끌었고, 챔피언 결정전 최우수선수(MVP)를 비롯해 베스트5, 아시아 쿼터 MVP로도 선정됐습니다.이현중은 에픽스포츠를 통해 "다가오는 여름은 쉴 틈 없이 바쁜 시간이 될 것 같다. 어렵게 얻은 좋은 기회인 만큼 매 순간 최선을 다해 준비하고 원하는 결과를 만들어낼 수 있도록 노력하겠다"고 말했습니다.(사진=FIBA 제공, 연합뉴스)