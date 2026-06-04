'멀티 히트' 이정후, 11경기 연속 안타…김하성도 안타·타점 추가

▲ 이정후

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▲ 김하성

이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 멀티 히트를 쏟아내며 11경기 연속 안타 행진을 벌였습니다.이정후는 오늘(4일) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸패밀리필드에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 밀워키 브루어스와 방문 경기에서 4타수 2안타를 기록했습니다.부상 복귀 이후 불방망이를 휘두르고 있는 이정후는 시즌 타율을 0.310까지 끌어올렸습니다.5번 타자 중견수로 선발 출장한 이정후는 2회초 1사 후 첫 타석에서 밀워키 좌완 선발 로버트 개서의 높은 직구에 헛스윙 삼진을 당했습니다.그러나 4회초에는 1사 후 두 번째 타석에서 우전안타를 치고 나갔습니다.낮은 코스에서 휘어지는 스위퍼를 끌어당겨 안타를 만들었지만, 후속타가 나오지 않아 득점은 올리지 못했습니다.샌프란시스코가 1-0으로 앞선 6회초에는 무사 1루에서 밀워키의 두 번째 투수 채드 패트릭을 상대했으나 2루수 땅볼에 그쳤습니다.8회초에는 2사 1루에서 기습적인 번트를 대고 1루에 살아 나갔습니다.샌프란시스코는 이정후의 번트 안타로 2사 1, 2루를 만들었으나 후속타자 맷 채프먼이 삼진으로 돌아서 추가점을 뽑지 못했습니다.타선의 침묵 속에도 선발투수 로건 웹이 7이닝을 1안타 4탈삼진 무실점으로 막은 샌프란시스코는 1-0으로 승리해 최근 2연패에서 벗어났습니다.김하성(30·애틀랜타 브레이브스)은 토론토 블루제이스와 홈경기에서 4타수 1안타 1타점을 기록했습니다.5경기 만에 안타와 타점을 뽑은 김하성은 시즌 타율이 0.102(49타수 5안타)로 조금 올랐습니다.전날 벤치를 지키다 8번 타자 유격수로 다시 선발 출장한 김하성은 첫 타석에서 방망이가 날카롭게 돌았습니다.0-1로 뒤진 2회말 2사 2루에서 김하성은 좌전안타를 때려 주자를 홈으로 불러들이며 동점 타점을 올렸습니다.김하성이 안타와 타점을 올린 것은 지난달 23일 워싱턴 내셔널스전 이후 5경기 만입니다.4회말에는 선두타자로 타석에 나섰으나 3루수 땅볼에 그쳤습니다.6회말에는 1사 1루에서 유격수 땅볼로 병살타를 쳤습니다.8회말 2사 뒤 네 번째 타석에 나선 김하성은 우익수 뜬공으로 잡혔습니다.애틀랜타는 마우리시오 두본과 오지 알비스가 각각 스리런 홈런을 날린 데 힘입어 7-3으로 승리했습니다.송성문(29·샌디에이고 파드리스)은 필라델피아 필리스와 홈경기에서 경기에 나서지 못하고 벤치를 지켰습니다.2-3으로 패한 샌디에이고는 4연패에 빠졌습니다.(사진=게티이미지)