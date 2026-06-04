정청래 "전국적 큰 승리…서울 탈환 못해 아파"

▲ 정청래 민주당 대표

정청래 더불어민주당 총괄상임선대위원장이 "6·3 지방선거에서 전국적으로 민주당에 큰 승리를 안겨주신 국민께 깊이 감사드린다"면서도, "서울을 탈환하지 못해 아프다"고 밝혔습니다.정청래 위원장은 오늘(4일), 국회 당대표 회의실에서 기자회견을 열고 "국민의 현명한 선택에 감사드리고 존중한다"며 이와 같이 말했습니다.정 위원장은 "이번 선거 과정에서 보내주신 국민 여러분의 따뜻한 격려와 응원, 따끔한 경고와 질책까지 전부 다 겸손하고 겸허하게 받들겠다"며 "국민을 이기는 장사는 없다. 민심이 천심"이라고 말했습니다.그러면서, 기자회견 말미에 진보 진영의 통합 및 연대 가능성도 시사했습니다.정 위원장은 "특별히 울산시장 후보 단일화를 통해 승리의 기세를 모아준 진보당 당원 여러분께 깊이 감사드린다. 연대하면 커진다"며 "다른 당과의 연대 방법에 대해서도 앞으로 공론화 과정을 통해서 깊이 고민하고 연구하겠다"고 설명했습니다.이어 "많은 분이 결선투표제 도입 등을 제안했는데, 이 부분도 공론화를 거쳐 좋은 결론을 내보겠다"고 덧붙였습니다.정 위원장은 "이재명 대통령 덕분에 승리할 수 있었다"며 "이 대통령께 깊이 감사드린다"고 말하기도 했습니다.그러면서, "대한민국 국가 정상화, 일 잘하는 지방정부로 보답하겠다. 당정청이 원팀·원보이스로 뭉쳐 민주당은 이재명 정부의 성공을 든든하게 뒷받침하겠다"고 강조했습니다.