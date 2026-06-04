글로벌 신드롬 이유 있었네…'멋진 신세계', N차 복습 부르는 복선의 신세계

글로벌 흥행 신드롬을 일으키고 있는 SBS 금토드라마 '멋진 신세계'가 시청자들의 'N차 시청'을 유발하는 디테일과 복선으로 화제를 모으고 있다.



SBS 금토드라마 '멋진 신세계'(극본 강현주, 연출 한태섭·김현우)는 조선의 악녀 영혼이 씌어 '악질'이 되어버린 무명배우 신서리(임지연 분)와 '자본주의가 낳은 괴물'이라 불리는 악질 재벌 차세계(허남준 분)의 일촉즉발 전쟁 같은 로맨스 코미디 드라마다.



이 작품은 닐슨코리아 기준 최고 시청률 13.7%까지 치솟으며 4주 연속 자체 최고 기록을 경신했다. 방영 4주 차에도 TV-OTT 통합 화제성 부문 1위를 수성한 것은 물론, 출연자 화제성 부문에서 임지연 1위, 허남준 2위, 장승조 7위를 휩쓸며 독보적인 안방극장 강자로 자리매김했다. 국내를 넘어 넷플릭스 '글로벌 톱 10 비영어권 쇼' 주간 시청 순위 3위까지 수성하며 그야말로 전 세계적인 매운맛 흥행을 이어가는 중이다.



이러한 신드롬의 중심에는 시청자들을 '과몰입'하게 만드는 촘촘한 연출 디테일이 자리하고 있다. 최근 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 매회 예상을 뛰어넘는 복선 레이더가 가동되며 뜨거운 분석 열풍이 불고 있다.



가장 화제를 모은 것은 7화 엔딩에 등장한 성 모양의 오르골이다. 차세계가 신서리의 생일선물로 준비한 이 오르골은 과거 세계가 언급했던 '둘만의 몽생미셸'을 형상화한 것으로, 두 사람이 아끼던 강아지까지 함께 담아 뭉클함을 자아냈다. 여기에 몽생미셸이 디즈니 로고의 모티브라는 점과 엔딩곡으로 삽입된 'When You Wish Upon a Star'가 맞물리며 한 편의 동화 같은 완벽한 미장센을 완성했다.



과거와 현재를 관통하는 '데칼코마니'식 연출도 소름을 유발한다. 2화에서 전생의 강단심(임지연 분)과 대군 이현(허남준 분)이 처음 만난 전각 '영휘헌'은 '영원히 빛나는 곳'이라는 뜻을 지녔다. 이는 7화에서 차세계를 향해 "너랑 함께하니 빛이 나네"라고 말한 신서리의 대사와 맞물리며 감동을 배가시켰다.



여기에 1화 차세계의 "악명이 뭐 어때서"라는 대사와 7화 이현의 "풍문이 흉측할수록 나를 지켜주는 방패가 되거든"이라는 대사의 연결고리, 3화 네비게이션의 '경로를 이탈하셨습니다' 안내, 4화 달력 손편지, 하트 모양 조명 배치 등 세심한 복선들이 발견될 때마다 시청자들은 "복선 모으면 책 한 권 나올 듯", "덕후 미치게 하는 드라마", "매회 소름 돋아 N차 복습이 필수다"라며 폭발적인 반응을 쏟아내고 있다.



이 같은 뜨거운 분석 열풍에 '멋진 신세계'를 연출한 한태섭 감독은 고개를 숙여 감사를 표했다. 한 감독은 "국내외 시청자분들이 창작자만큼, 혹은 그보다 더 인물들을 사랑해 주시고 장면의 크고 작은 의미를 발견해 주시는 모습에 깊이 감동했다"며 "제작진이 전하고자 하는 주제와 정서를 충분히 공감해 주시는 것 같아 매 순간 뿌듯함을 느끼고 있다. 마지막까지 이러한 재미를 함께해 주셨으면 좋겠다"고 당부해 향후 전개에 대한 기대감을 높였다.



탄탄한 서사와 나노 단위의 섬세한 연출이 만나 신드롬을 이어가고 있는 '멋진 신세계'는 매주 금, 토요일 밤 9시 50분에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)