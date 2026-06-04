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[현장영상] '쾅' 공항 내부 혼비백산…쿠웨이트 피격 영상 공개 "이란의 공격"

작성 2026.06.04 16:34 조회수
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쿠웨이트 정부가 쿠웨이트 국제공항 여객터미널(T1)에 대한 드론 공격 당시 영상을 공개하며 이란의 소행이라고 주장했습니다.

공개된 영상에는 공항 시설 인근에서 폭발이 발생하고 충격파와 함께 연기가 치솟는 모습과 사람들이 긴급히 대피하는 장면이 담겼습니다.

이란 측은 쿠웨이트 공항을 직접 공격하지 않았다고 부인하고 있습니다. 일부 이란 매체는 공항 피해가 미군의 미사일 요격 과정에서 발생한 것이라고 주장했습니다.

이와 관련해 미국 중부사령부는 이란 측 주장을 정면 반박하고 있습니다.

(구성: 양현이 / 영상편집: 장유진 / 디자인: 육도현 / 출처: X (@Kuwait_DGCA, @CENTCOM) / 제작: 디지털뉴스부)
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