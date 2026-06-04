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'아버지 이어 딸도'…제주 첫 부녀 도의원 탄생

유영규 기자
작성 2026.06.04 10:32 조회수
'아버지 이어 딸도'…제주 첫 부녀 도의원 탄생
▲ 오은초 당선인

제 9회 전국동시지방선거에서 제주 최초의 부녀(父女) 도의원이 탄생했습니다.

제주 서귀포시 정방동·중앙동·천지동·서홍동 선거구에 출마한 더불어민주당 오은초(40) 당선인은 오늘(4일) 개표 결과 3천891표(40.81%)를 얻어 국민의힘 강하영 후보와 무소속 강상수 후보를 제치고 제주도의회 입성에 성공했습니다.

오 당선인은 서귀포시의원과 제주도의원, 제주도의회 의장을 지낸 오충진 전 의장의 차녀입니다.

이로써 제주에서는 처음으로 부녀 도의원이 탄생하게 됐습니다.

이로써 제주에서는 처음으로 아버지와 딸이 모두 제주도의회 의원을 지낸 기록이 만들어졌습니다.

이 선거구는 민주당 예비후보들이 경쟁했지만, 여성 의무공천 지역으로 지정되면서 오 당선인이 민주당 후보로 공천받아 출마했습니다.

오 당선인은 선거 과정에서 원도심 활성화와 서홍동 행정복합센터 건립, 통학환경 개선 등을 공약으로 내세우며 주민 표심을 공략했습니다.

한편, 제주시 이도2동 갑 선거구에서 재선에 성공한 김기환(35) 의원은 김수남 전 의원(옛 한나라당)의 아들로, 이들은 제주의 첫 부자(父子) 의원으로 기록돼 있습니다.

(사진=제주도 선거관리위원회 제공, 연합뉴스)
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