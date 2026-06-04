국산 AI반도체, 해외서 460억 수출 계약…"상용화 넘어 실질 성과 내겠다"

▲ 반도체

국산 인공지능(AI) 반도체가 해외 시장에서 3천만 달러, 우리 돈 460억 원 이상의 수출 계약을 체결하는 등 존재감을 키우고 있습니다.과학기술정보통신부는 오늘(4일) 서울 소공동 롯데호텔에서 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관을 비롯해 국회, 유관기관 및 협·단체, AI반도체 공급·수요 기업 관계자 등 약 300명이 자리한 가운데 'K-AI 반도체 성장 포럼'을 개최했습니다.과기정통부에 따르면 국산 AI반도체는 영국, 타이완, 베트남, 중국 등에서 3천만 달러 규모 이상의 수출 계약을 체결했습니다.세계 최대 가전 전시회인 CES에서 최고 혁신상을 수상하는 등 국제 무대에서 기술력을 인정받고 있습니다.이날 포럼에서는 국산 AI반도체를 실제 현장에 적용한 우수 실증 사례도 공개됐습니다.로봇웨어AI·모빌린트의 양계관리 로봇 기반 무인 자율 농장, 부산정보산업진흥원·퓨리오사AI의 해양감시 수상드론 및 산불 관리 플랫폼, 경남테크노파크·모빌린트의 경남 하동·산청 지역 CCTV·드론 기반 재난안전 AI 관제 솔루션 등입니다.해외 수출까지 연결된 사례도 나왔습니다.엘비에스테크·디노티시아가 영국 웨스트 미들랜드 주와 공동 개발한 교통약자 이동지원 휠체어 플랫폼은 영국 공공기관과 50만 달러 수출 계약을 맺었습니다.에코피스·리벨리온은 아랍에미리트(UAE) 에너지 회사와 협업한 실시간 수상 오염원 탐지 등 서비스로 베트남과 타이완에서 약 250만 달러의 수출 성과를 올렸습니다.정부는 국산 AI반도체 도입 상담부터 설계·구성, 소프트웨어(SW) 유지보수까지 지원하는 'K-AI 반도체 기술지원센터'를 상반기 내 개소하고, 하드웨어부터 AI 서비스를 아우르는 'K-AI 풀스택' 실증 지원도 착수합니다.배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 "국산 AI반도체는 AI 3대 강국 도약이라는 국정과제 실현과 독자 AI 완성을 위한 핵심 기반"이라며 "본격적인 양산과 상용화를 넘어 실질적인 성과를 낼 수 있도록 업계의 지속적인 노력을 당부하며, 정부가 마중물 역할을 수행하며 적극 뒷받침하겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)