하는 일은 PM·대우는 인턴직원?…유병재 회사 채용공고 논란

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방송 작가 출신 방송인 유병재가 공동 설립한 콘텐츠 제작사 블랙페이퍼가 인턴 채용 공고와 관련해 '열정페이' 논란에 휩싸였다.프로젝트 매니저(PM) 직군 인턴 채용 과정에서 사실상 경력직 수준의 업무를 요구하면서도 6개월 계약직 형태로 채용한다는 점이 알려지며 비판이 이어지고 있는 것이다.최근 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 블랙페이퍼가 게시한 프로젝트 매니저(PM) 직군 인턴 채용 공고가 확산되며 갑론을박이 이어졌다.해당 공고에는 크리에이터 콘텐츠 및 예능·유튜브 콘텐츠 기획과 운영, 아티스트 브랜드 전략 수립, IP(지식재산권) 사업 관련 업무 등이 포함됐다. 또한 콘텐츠 문법에 대한 이해와 함께 이미지 편집 툴 및 영상 편집 능력, SNS 채널 운영 경험, 콘텐츠 제작 경험 등을 우대 조건으로 제시했다.하지만 채용 형태는 6개월 풀타임 인턴으로, 정규직 전환 계획이 없다고 명시돼 일부 누리꾼들의 비판을 받았다. 특히 PM 직군에 요구되는 업무 범위와 역량에 비해 고용 형태가 인턴이라는 점을 두고 "사실상 경력직 수준의 업무를 요구하는 것 아니냐"는 지적이 제기됐다.이번 논란은 유병재의 이력과 이미지 때문에 더욱 주목받았다. 유병재는 방송작가 출신으로 오랜 무명 시절을 거쳐 방송인과 크리에이터로 성장한 인물로, 청년 세대의 고민과 현실을 소재로 한 콘텐츠를 통해 공감을 얻어왔다. 이에 일부 누리꾼들은 "취업 준비생과 사회 초년생의 현실을 잘 아는 인물 아니냐"며 아쉬움을 나타냈다.논란이 확산되자 블랙페이퍼 유규선 대표는 한 매체와의 인터뷰에서 "오해의 소지가 있게 작성된 것 같다"며 공고를 수정하거나 삭제할 예정이라고 밝혔다. 이후 블랙페이퍼는 해당 채용 공고를 삭제한 것으로 전해졌다.한편 블랙페이퍼는 유병재와 전 매니저인 유규선 대표, 이언주 이사가 2022년 공동 설립한 크리에이티브 아티스트 매니지먼트 및 콘텐츠 제작사다. 유병재를 비롯해 조나단, 이은지, 파트리샤 등이 소속돼 있으며, 최근 방송을 통해 창립 3년 만에 직원 35명 규모, 연매출 100억 원을 달성했다고 밝혀 화제를 모은 바 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)