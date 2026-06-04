토니안, 중국 팬미팅 하루 전 취소 후 사과 "불편 겪으신 분들께 죄송"

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그룹 H.O.T. 출신 가수 토니안이 최근 중국 팬미팅 취소와 관련해 팬들에게 직접 사과했다.토니안은 지난 3일 자신의 SNS에 "곧 다가올 생일을 맞이해 일용할 양식을 주신 팬 여러분께 정말 감사드린다"며 팬들이 보내준 선물을 인증하는 사진 여러 장을 공개했다.그는 "동물농장 제작진과 맛있게 나눠 먹고 모두 힘내서 촬영을 잘 마쳤다"며 "제작진 분들과 출연진 분들도 감사의 인사를 꼭 전해달라고 했다"고 팬들의 응원에 감사의 뜻을 전했다.특히 토니안은 최근 취소된 자신과 강타의 중국 팬미팅에 대해서도 언급했다. 그는 "얼마 전 팬미팅 때문에 불편을 겪으신 분들께 개인적으로 사과드린다"며 "다시는 그런 일이 발생하지 않도록 더욱 신경 쓰겠다"고 밝혔다.앞서 토니안은 강타와 함께 지난달 31일 중국 청두에서 팬미팅을 개최할 예정이었다.두 사람은 행사에 앞서 공개된 영상에서 "왜 항상 상하이만 가냐, 청두에도 와달라는 이야기를 많이 들었는데 이렇게 청두에서 만나게 됐다"며 기대감을 드러내면서 "저희가 둘이서 중국 팬분들을 공식적으로 만나는 건 처음이다. H.O.T. 데뷔 30주년이 되는 해인 만큼 하루빨리 만나고 싶다"고 설렘을 전한 바 있다.그러나 팬미팅은 행사 하루 전 갑작스럽게 취소됐다. 구체적인 취소 사유는 공개되지 않았지만, 현지 팬들 사이에서는 아쉬움이 이어졌다.한편 토니안은 1996년 H.O.T.로 데뷔해 큰 사랑을 받았으며 현재 SBS 'TV 동물농장' MC로 활약 중이다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)