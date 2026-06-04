'후진국병 결핵' 최근 5년 간 환자 8만 명 발생…면역력 약한 고령층 · 만성질환자 주의 필요

▲ 결핵 검진

'후진국병'이라고 인식되는 국내 결핵 환자가 최근에도 많이 발생해 면역력이 약한 고령층과 만성질환자의 주의가 필요하다는 지적이 나왔습니다.가천대 길병원 감염내과 박윤선 교수는 우리나라 역시 과거 '결핵왕국'이라 불릴 정도로 높은 유병률을 보였던 배경을 가지고 있었고, 여전히 높은 결핵 발생률을 보인다고 설명했습니다.세계보건기구에 따르면 결핵은 여전히 전 세계적으로 매년 수백만 명의 환자가 발생하고 약 200만 명이 사망하는 주요 감염병으로 우리나라는 과거 국가적인 결핵 관리 사업과 경제 수준의 향상으로 발생률이 감소하긴 했지만, 여전히 경제협력개발기구(OECD) 국가 가운데는 높은 수준의 결핵 발생률을 보이고 있습니다.또 지난 5년간(2020~2024년) 신규 환자가 8만 명을 넘기는 현실은 결핵이 더 이상 과거의 질환이 아니라 현재도 국내에서 지속적으로 발생하고 있는 감염병임을 보여준다고 박 교수는 설명했습니다.국내 결핵 환자는 과거보다 많이 줄어든 것은 사실이지만 여전히 우리 주변에서 충분히 발생할 수 있는 질환으로 특히 면역력이 약한 고령층이나 만성질환 환자에서는 발병 위험이 커 각별한 주의가 필요합니다.결핵은 결핵균에 의해 발생하는 만성 감염병으로, 가장 흔한 형태는 폐를 침범하는 폐결핵입니다.하지만, 결핵균은 혈류를 통해 온몸으로 퍼질 수 있어 림프절과 뇌막, 척추, 복막 등 다양한 장기에 염증을 일으킬 수 있습니다.일반적으로 감염자의 약 5~10% 정도만 실제 활동성 결핵으로 진행되며, 나머지는 면역 체계에 의해 억제돼 잠복 결핵 상태로 남습니다.하지만 잠복 상태라고 해서 완전히 안전한 것은 아니며, 면역력이 저하되는 상황에서는 언제든 활동성 결핵으로 전환될 수 있습니다.따라서 당뇨병과 영양결핍, 만성질환, 과도한 음주, 고령 등 면역 기능이 떨어지는 조건에서는 결핵 발병 위험이 크게 증가할 수 있습니다.박윤선 교수는 "결핵은 공기를 통해 전파되는 전염성 질환으로 치료를 받지 않은 활동성 결핵 환자가 기침이나 재채기를 할 때 공기 중으로 배출된 결핵균이 타인의 호흡기를 통해 흡입되면서 감염이 이뤄진다"며 "다만 감염됐다고 해서 모두 전염성을 가지는 것은 아니며, 적절한 치료를 시작하면 약 2주 이내에 전염력은 급격히 감소하는 것으로 알려져 있다"고 말했습니다.결핵의 증상은 초기에는 거의 나타나지 않는 경우가 많아 조기 진단을 어렵게 만듭니다.대표적인 증상으로는 2주 이상 지속되는 기침과 가래, 객혈이 동반되기도 합니다.또한 미열과 야간 발한, 피로감, 식욕부진, 체중 감소와 같은 전신 증상이 함께 나타날 수 있습니다.특히 기관지 결핵의 경우 쌕쌕거리는 천명음이 나타나 천식으로 오인되는 일도 있어 주의가 필요합니다.이런 이유로 단순 감기나 기관지염으로 생각하고 방치하는 경우가 적지 않으며, 진단이 늦어지는 사례가 발생합니다.결핵은 치료 기간이 길지만 적절한 약물치료를 통해 완치가 가능한 질환으로 폐결핵의 표준 치료는 항결핵제를 최소 6개월 이상 복용하는 방식으로 진행됩니다.이를 성실히 따르면 치료 성공률은 약 98%지만 치료를 임의로 중단하거나 불규칙하게 약을 먹으면 결핵균이 약에 대한 내성이 생겨 '약제 내성 결핵'으로 진행될 수 있습니다.내성 결핵은 치료 기간 길어지고 치료 성공률도 낮아지는 등 치료가 훨씬 어려워집니다.박 교수는 "결핵 치료가 장기간 필요한 이유는 결핵균이 매우 느리게 증식하는 특성이 있기 때문이며 충분한 기간 동안 약물을 유지하지 않으면 균이 완전히 제거되지 않아 치료 종료 후 재발할 우려가 커진다"고 부연했습니다.또 "실제 치료하지 않고 방치하면 기침이나 호흡 곤란 같은 증상이 악화하고, 자칫 사망에도 이를 수 있으며 자연 치유되는 경우는 드물다"고 말했습니다.항결핵제는 장기간 복용해야 하는 만큼 다양한 부작용이 나타날 수 있습니다.박 교수는 "결핵은 개인의 질병을 넘어 사회적 감염병이라는 점에서 더욱 중요하다"며 "조기에 진단하고 적절히 치료하면 완치 가능하고 전파도 효과적으로 차단할 수 있다"고며 설명했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)