경남지사 탈환 실패 김경수…창원 표심·박근혜 바람 변수

▲ 김경수 민주당 경남지사 후보

이재명 대통령과 '원팀'을 내세워 경남지사 선거에 나섰던 김경수 더불어민주당 후보가 견고한 지역 기반이 있는 현직 도지사인 국민의힘 박완수 후보를 결국 넘지 못했습니다.김 후보는 오늘(4일) 오전 9시 기준 개표율 96.68%에서 박완수 당선인에게 5만여 표(3.05%포인트) 차이로 패했습니다.이번 선거는 1995년 민선 지방자치 도입 후 여야 전현직 경남지사가 처음 맞붙는 선거로 전국적 관심을 모았습니다.김 후보는 '민선 7기' 37대 경남지사(2018∼2021년), 박 당선인은 '민선 8기' 38대(2022∼) 현직 경남지사입니다.그는 선거운동 돌입 전부터 '이재명 대통령과 함께 일할 도지사', '힘 있는 도지사'를 앞세워 지지를 호소했습니다.중앙선거여론조사심의위원회에 등록된 경남지사 선거 여론조사를 보면 지난 3∼4월 김 후보가 박 당선인을 앞선다는 여론조사 결과가 많았습니다.선거운동 개시 전 정청래 당 대표, 한병도 원내대표는 경남으로 내려와 김 후보가 내세운 '경남대전환' 청사진을 입법으로 뒷받침하겠다고 거듭 약속했습니다.그러나 후보 등록(5월 14∼16일), 선거운동 개시(5월 21일)를 기점으로 김 후보가 박 당선인에 뒤진다는 몇몇 여론조사 결과가 나오기 시작했습니다.이후 여론조사 공표를 금지하는 지난달 28일까지 승패를 점치기 어려울 정도로 두 사람이 엎치락뒤치락했습니다.민주당·국민의힘, 두 후보 캠프 모두 선거 막판 경남을 '경합지역'으로 분류했습니다.김 후보는 결국 여론조사가 보여준 민심 흐름대로 실제 투표에서 패배했습니다.경남에서 40년 이상 행정·선출직 경험을 쌓아온 박 당선인과 민선 8기 박완수 도정에 대한 지지세가 예상보다 견고했습니다.여기에 민주당이 지방선거를 앞두고 대통령 개인의 죄를 없앨지 여부를 판단하겠다며 공소 취소 특검법을 발의하는 등 당 차원의 악재도 외연 확장에 걸림돌이 됐습니다.사전투표 직전 전희영 진보당 경남지사 후보와 단일화했지만, 역부족이었습니다.선거운동 막판 박근혜 전 대통령이 선거운동 후반 경남을 두 차례나 찾아 박 당선인 지지를 호소한 점도 김 후보가 판세를 뒤집지 못한 원인 중 하나로 꼽힙니다.경남 18개 시군 중 최대 도시 창원시에서 민심을 얻지 못한 점도 패인입니다.김 후보는 경남 유권자 30%를 차지하는 최대 도시 창원시 1곳에서 3만 표 가까운 차이로 박 당선인에 뒤졌습니다.양측 최종 표 차이가 5만 표를 조금 넘은 점을 고려하면 박 당선인이 3선 창원시장과 창원의창 지역구에서 재선을 한 창원시를 제대로 공략하지 못한 점이 뼈아픕니다.다만 김 후보가 당분간 정치적 겨울을 맞겠지만, 진보 진영 내에서 역할을 할 것이란 전망이 많습니다.아직 정치활동을 계속할 나이(58세)면서 부울경은 물론, 전국적으로 인지도가 있어 2028년 총선 출마 등 방법으로 새로운 활로를 모색할 기회는 여전히 남아 있다는 것이 지역 정가의 평가입니다.(사진=연합뉴스)