임영웅, 섬 떠나 산으로…'산골총각 영웅' 오는 23일 첫 방송

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가수 임영웅이 '섬총각'에 이어 이번에는 '산골총각'으로 변신한다.4일 오전 임영웅의 소속사 물고기뮤직은 "임영웅이 SBS 새 예능 프로그램 '산골총각 영웅'에 출연한다"며 "앞서 '섬총각'으로 따뜻한 위로와 친근한 매력을 선사했던 임영웅이 이번엔 산골총각으로 또 한 번 변신을 예고한 만큼, 새로운 활약을 기대해 달라"고 전했다.SBS '산골총각 영웅'은 시청자들의 큰 사랑을 받았던 '섬총각 영웅'의 시즌 2다. 전편에서 아름다운 섬을 배경으로 힐링을 선물했던 임영웅이 이번에는 깊은 산골로 무대를 옮겨 한층 더 진해진 무공해 라이프를 선보인다.프로그램은 산골짜기에 위치한 '산골총각 하우스'에 다채로운 손님들이 하나둘 찾아오며 펼쳐지는 무계획 일상을 담는다. 특히 이번 시즌은 임영웅을 필두로 모인 역대급 출연진 라인업으로 기대를 모은다.배우 차승원, 현봉식, 김도훈을 비롯해 개그맨 허경환과 곽범, 가수 조째즈, 넉살, 로이킴 등이 출연해 임영웅과 예측 불가한 반전 케미스트리를 발산한다. 섬에서 산으로 배경이 바뀐 만큼, 더욱 다채로워진 관계성과 풍성한 이야기가 힐링과 웃음을 동시에 선사할 것으로 보인다.배우와 예능인, 뮤지션을 아우르는 화려한 게스트들과 함께 '산골총각'으로 변신한 임영웅의 솔직 담백한 매력을 만나볼 수 있는 SBS '산골총각 영웅'은 오는 23일 화요일 오후 9시에 첫 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)