[자막뉴스] "질 수 없는 선거 졌다" "거취 고민해야"…끝나자마자 '당대표 책임론' 분출

지방선거 개표가 막바지에 접어든 가운데, 당선을 확정 지은 후보자들이 각 당의 지도부 책임론을 제기하고 나섰습니다.



민주당 송영길 인천연수 갑 국회의원 당선자는 SBS 라디오 '김태현 정치쇼'에 출연해 경기 평택 을, 부산 북갑 등 격전지에서 민주당이 연달아 패배한 데 대해 당의 문제가 있냐는 질문에 이렇게 답했습니다.



[송영길/인천 연수 갑 국회의원 당선자 : 그렇습니다. 그러니까 아무튼 차분하게 냉정한 평가가 이루어질 거라고 생각이 듭니다. 질 수가 없는 선거인데 져버렸고요.]



이어 지도부의 책임을 따져야 한다는 말이냐고 묻는 질문엔 당장 두 달 앞으로 다가온 전당대회에서 평가가 이뤄질 거라고 말했습니다.



[송영길/인천 연수 갑 국회의원 당선자 : 지도부 책임 문제를 따질 필요도 없이 어차피 바로 전당대회가 있기 때문에 이런 리더십이 이제 거기서 평가를 받는 거지요.]



전당대회 출마 여부를 묻는 질문엔 "이재명 정부의 성공을 뒷받침하겠다"며 말을 아꼈습니다.



국민의힘 유의동 경기 평택 을 당선자도 장동혁 지도부 체제를 정면으로 조준했습니다.



[유의동/경기 평택 을 국회의원 당선자 : 현재의 지도부가 가려고 했었던 방향이 민심으로부터 얼마나 멀어져 있는지를 냉정하게 측정할 필요가 좀 있을 것 같아요. (장동혁 대표가 거취에 대한 고민을 해야 된다고 보십니까?) 저는 뭐 당연히 하실 거라고 생각을 합니다.]



무소속으로 부산 북갑에서 승리를 이뤄낸 한동훈 당선자의 국민의힘 복당 여부를 묻는 질문엔 이렇게 답했습니다.



[유의동/경기 평택 을 국회의원 당선자 : 모을 수 있으면 다양한 보수의 목소리를 하나로 모으는 데 진력을 다해야 된다고 생각을 합니다. 저는 그게 보수를 재건하는 길의 출발점이 아닐까 싶습니다.]



지방선거 결과의 윤곽이 드러나자마자 주요 당선자들이 각각 당 지도부 책임론을 들고 나오면서, 당권 구도 재편을 두고 내홍이 이어질 걸로 보입니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 홍진영, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부, 화면출처: SBS 라디오 '김태현의 정치쇼')