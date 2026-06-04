도성훈, 인천교육감 3선 달성…"학생 성공시대 완수"

▲ 도성훈 인천시교육감 당선인

6·3 지방선거 인천시교육감 선거에서 진보 성향 도성훈 후보가 초박빙 승부 끝에 인천 첫 직선제 3선 교육감 고지에 올랐습니다.오늘(4일) 오전 9시 30분 현재 도 후보는 36.35%의 득표율로 35.59%를 얻은 보수 성향의 이대형 후보와 28.05%를 득표한 진보 성향 임병구 후보를 제치고 당선을 확정 지었습니다.도 후보는 어제 지상파 3사 출구조사에서 37.1%의 예상 득표율로 이대형(32.7%), 임병구(30.2%) 후보를 누르고 일찌감치 승기를 잡은 것으로 예상됐지만, 개표 후반 이 후보의 맹추격을 받으며 개표 종료까지 승리를 예단할 수 없었습니다.이번 인천시교육감 선거에서는 처음으로 진보 후보 단일화가 성사되지 않아 보수 단일 후보가 유리할 수 있다는 전망도 나왔지만, 도 후보는 결국 치열한 3파전 속에 승리를 거뒀습니다.이로써 진보 교육감 후보는 2010년 직선제 도입 후 모두 5차례 선거에서 2010년을 제외하고 4연승을 거두며 역대 전적 4승 1패의 우세를 이어갔습니다.도 후보는 지난 임기에 추진한 '읽기·걷기·쓰기'(읽걷쓰) 교육을 바탕으로 '학생 성공 시대'를 완성하겠다고 강조했습니다.특히, 읽걷쓰 기반 기본교육 완전 책임제와 AI융합·생태평화교육, 민주시민·인성교육, 국제교류 및 해외 명문대 진학 협약을 통한 글로컬 교육 등 8대 공약 실현에 주력할 방침입니다.중앙대 국어국문학과를 졸업한 도 후보는 인천 성헌고와 인천여자공고, 부개고, 동인천고에서 교편을 잡았으며 전국교직원노조 인천지부장과 동암중 교장에 이어 2018년 7월부터 8년간 인천시교육감을 역임했습니다.도 후보는 "인천교육의 중단 없는 발전을 선택해 주신 시민의 위대한 결정에 깊은 경의를 표한다"며 "여러분의 선택이 절대 틀리지 않았다는 것을 말이 아닌 성과로, 구호가 아닌 압도적인 실천으로 증명해 보이겠다"고 강조했습니다.(사진=인천시교육청 제공, 연합뉴스)