[속보] 정원오 "당선 오세훈에 축하…시민 선택 무겁고 겸허히 받들겠다"

▲ 더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 4일 서울 중구 세종대로 캠프에서 제9회 전국동시지방선거 관련 입장을 밝히고 있다.

더불어민주당 정원오 서울시장 후보는 오늘(4일) "시민 여러분의 선택을 무겁고 겸허히 받들겠다"며 6·3 지방선거 패배를 인정했습니다.정 후보는 오늘 중구에 마련된 개표상황실에서 기자들과 만나 "제가 부족했고 모든 것이 제 탓"이라며 "더 가까이 다가가지 못했고 더 깊이 듣지 못했다. 더 넓게 마음을 얻지 못했다"고 말했습니다.이어 "저를 믿고 함께해준 시민 여러분과 선거운동원, 자원봉사자, 캠프 관계자, 당원 동지 여러분의 기대를 보답하지 못해 송구하다"고 했습니다.그러면서 "함께 경쟁한 후보들에게 감사하고, 당선된 오세훈 후보에게 축하의 말을 전한다"며 "그동안 보내준 따뜻한 마음, 거리에서 잡아준 손을 끝까지 잊지 않겠다"고 말했습니다.중앙선거관리위원회에 따르면 오늘 오전 9시 40분 서울시장 선거 개표율 97.70% 기준 국민의힘 오세훈 후보는 48.94%, 정원오 후보는 48.34%를 기록했습니다.(사진=연합뉴스)