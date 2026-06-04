마마무, 오늘(4일) 완전체 컴백…3년 8개월 만에 '4WARD' 발매

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그룹 마마무가 약 3년 8개월 만에 완전체로 돌아온다.마마무(솔라, 문별, 휘인, 화사)는 4일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 스페셜 싱글 '4WARD'(포워드)를 발매하고 새로운 음악 여정의 시작을 알린다.타이틀곡 '4 Flowers'(포 플라워)는 감각적인 기타 사운드와 밀도감 있는 드럼 사운드가 어우러진 미디엄 팝 장르의 곡이다. 화려하게 피고 지지만 결국 하나의 뿌리로 이어진 꽃처럼, 시간이 지나도 변하지 않는 가치와 관계에 대한 메시지를 담아냈다.음원과 함께 공개되는 뮤직비디오에는 함께일 때 가장 빛나는 마마무의 모습이 담긴다. 오랜 시간 서로의 곁을 지켜온 네 멤버의 지난 여정을 돌아보는 동시에, 같은 곳을 바라보며 써 내려갈 새로운 이야기를 그릴 예정이다.'4WARD'는 네 멤버를 상징하는 숫자 '4'와 전진을 뜻하는 'FORWARD'를 결합한 제목이다. 지난 2022년 10월 발매된 미니 12집 'MIC ON' 이후 약 3년 8개월 만에 선보이는 완전체 신보로, 한층 깊어진 하모니와 음악적 시너지를 예고하고 있다.마마무는 신곡 발표와 함께 대규모 월드투어에도 돌입한다. 오는 19일부터 21일까지 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 'MAMAMOO 2026 WORLD TOUR [4WARD]'의 포문을 열고 팬들과 만난다. 이후 아시아와 미주 주요 도시를 순회하며 글로벌 팬들과 만남을 이어갈 예정이다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)