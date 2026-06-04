이승기, 13년 만에 정식 단독 콘서트…10월 '기승전 : 樂' 개최

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가수 겸 배우 이승기가 약 13년 만에 정식 단독 콘서트로 팬들과 만난다.이승기는 오는 10월 24일과 25일 양일간 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 '2026 이승기 콘서트 <기승전 : 樂>'을 개최한다. 공연 타이틀 '기승전 : 樂'은 이야기의 흐름을 뜻하는 '기승전(起承轉)'과 음악을 의미하는 '樂(락)'을 결합한 표현이다. 삶의 다양한 순간을 지나온 이승기의 이야기가 음악을 통해 다시 관객들과 연결된다는 의미를 담고 있다.이승기는 그동안 '2023 이승기 아시아투어 콘서트 <소년, 길을 걷다 - Chapter2>'와 '2024 이승기 20주년 팬미팅 <7300+>' 등을 통해 팬들과 꾸준히 만남을 이어왔다. 하지만 정식 단독 콘서트 개최는 2013년 이후 약 13년 만으로 더욱 특별한 의미를 갖는다.이번 공연에서는 '내 여자라니까', '삭제', '되돌리다', 'Smile Boy(스마일 보이)', '결혼해 줄래' 등 오랜 시간 사랑받아온 대표곡들을 비롯해 다양한 무대와 선곡으로 이승기의 음악 여정을 집약한 공연이 펼쳐질 예정이다.최근 이승기는 KBS2 '불후의 명곡' 작곡가 김도훈 편에서 우승을 차지한 데 이어 JTBC '히든싱어8' 원조 가수로 출연하며 화제를 모았다. 오랜만에 개최되는 정식 단독 콘서트인 만큼 한층 깊어진 라이브와 무대로 관객들과 호흡할 것으로 기대를 모은다.한편 '2026 이승기 콘서트 <기승전 : 樂>' 티켓 예매는 4일 오후 6시 NOL 티켓을 통해 단독 오픈된다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)