미, 나토 동맹에 "군용기·군함 줄일 테니 공백 메워라" 통보

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

미국이 북대서양조약기구(나토·NATO) 동맹국들에 미군 군사자산 감축에 따른 공백을 자체적으로 메우라고 통보했습니다.로이터통신에 따르면 알렉서스 그린케위치 미국 유럽사령부 사령관 겸 나토 유럽군 최고사령관은 현지 시간 3일 성명을 통해 유럽 국가들과 캐나다가 나토의 방위 계획에 필요한 유·무인 군용기와 군함의 수를 신속하게 늘리기를 기대한다고 밝혔습니다.그린케위치 사령관은 "나토 전력 모델(NFM· NATO Force Model)에 건강하지 않은 상호의존이 계속돼왔다"며 이번 결정의 배경을 밝혔습니다.그는 "도널드 트럼프 대통령, 피트 헤그세스 국방부 장관 등은 변화가 필요하고 바뀔 것이라는 점을 명백히 밝혔다"며 "이는 분쟁이 여러 전장에서 동시다발적으로 발생할 잠재적 현실 때문에 필요한 것"이라고 설명했습니다.트럼프 대통령은 나토가 미국의 군사력에 기대어 안보에 무임 승차한다는 비판을 되풀이하며 유럽이 자신을 보호할 재래식 전력을 유지하는 데 주된 역할을 하게 될 것이라고 공언해왔습니다.이런 맥락에서 미국은 러시아의 위협 등 위기에 신속하게 대응하기 위한 군사동맹 운영 체제인 NFM에서 자국 기여도를 감축하겠다는 결정을 지난달 통보했습니다.미국은 당시 감축의 대상, 범위, 시점을 구체적으로 공표하지 않았습니다.다만 국방 소식통들은 공중 급유기, 전투기, 무인기, 군함 등이 유럽에서 일부 철수할 군사자산이라고 전했습니다.유·무인 군용기와 해군함을 지목한 그린케위치 사령관의 이날 언급은 감축 분야에 대한 첫 공개적 확인으로 주목됩니다.그는 "미국이 유럽의 NFM에 배정한 전력을 줄여 다른 곳에 집중하는 상황에서 유럽과 캐나다 등 동맹국들이 지금 당장, 단시간에 속도를 낼 수 있는 양대 분야가 유·무인 군용기와 군함"이라고 말했습니다.로이터 통신은 미군의 이번 계획에 따라 미국의 전투기 F-15와 F-15E가 3분의 1 줄어 99대, 무인기 MQ-4와 MQ-9 리퍼가 절반이 줄어 12대가 된다고 소식통을 인용해 보도했습니다.유럽 내 나토 동맹국들은 러시아의 우크라이나 침공전, 미국과 이란의 전쟁으로 안보지형이 급변한 상황에서 트럼프 행정부가 미국의 나토 기여도를 낮추자 심각한 우려를 노출하고 있습니다.이에 대해 나토의 대변인인 마틴 오도널 미국 육군 대령은 그린케위치 사령관이 언급한 분야는 동맹국들이 이미 충분한 역량을 갖춘 곳들이라고 항변했습니다.그는 "방위력의 감소는 전혀 나타나지 않을 것"이라며 "국가들(나토 동맹국들)이 자신들이 보유한 역량을 그냥 나토에 배정하기만 하면 된다"라고 설명했습니다.안보 전문가들은 미국의 이번 결정이 구체적 사실관계를 떠나 동맹과 러시아에 잘못된 정치적 신호가 될 수 있다고 봅니다.미국 싱크탱크 신미국안보센터(CNAS)의 짐 타운젠드 대서양안보 수석 연구원은 "미국은 러시아에 괴롭힘을 당하는 유럽을 지원하는 목소리를 크게 내야 할 때"라며 "유럽 내 미군을 감축하고 나토에 약속한 군사력을 줄일 때가 아니다"고 지적했습니다.