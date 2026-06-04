[속보] 한화에어로, 5일까지 생산라인 전면 중단…특별 안전점검

▲ 한화에어로스페이스 대전 사업장 폭발 사고 현장

한화에어로스페이스가 오는 5일까지 생산라인 가동을 전면 중단하고 특별 안전 점검을 실시합니다.한화에어로스페이스는 대전, 충북 보은, 전남 여수, 경남 창원 1∼3사업장과 대전·판교·아산 연구개발(R&D) 캠퍼스 등 전국 9개 사업장의 작업을 이틀간 중단한다고 오늘(4일) 밝혔습니다.한화에어로스페이스가 전사 조업을 중단한 것은 2023년 출범 후 처음입니다.대전·보은·여수사업장은 추진제와 장약을 생산하고 창원사업장은 K-9 자주포, 장갑차, 항공엔진 등을 생산합니다.다만 일부 필수 공정은 이번 조업 중단에서 제외됩니다.한화에어로스페이스는 "대전 사업장 사고와 같은 리스크를 원천적으로 방지하기 위해 조업 중단으로 인한 일부 생산 차질보다 안전한 사업장 환경 확보가 최우선이라고 판단했다"고 말했습니다.지난 1일 한화에어로스페이스 대전사업장 내 56동 세척공실에서 원인 미상의 폭발 사고가 발생해 근로자 5명이 숨지고 2명이 중경상을 입었습니다.