스페인 축구 '신성' 야말, 부상 딛고 월드컵 1차전 출격 '청신호'

▲ 라민 야말(바르셀로나)

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 앞둔 스페인 축구대표팀의 '신성' 라민 야말(바르셀로나)이 햄스트링(허벅지 뒤 근육) 부상을 딛고 조별리그 첫 경기에 출전할 전망입니다.AP 통신에 따르면 루이스 데라푸엔테 스페인 대표팀 감독은 4일(이하 한국시간) 이라크와 평가전을 앞두고 열린 기자회견에서 "야말은 내일 경기에 나설 수 없지만, 계획대로 회복 중"이라며 "이대로라면 월드컵 첫 경기에는 나설 수 있다. 선수와 팀을 위해 최선의 선택을 할 것"이라고 설명했습니다.18세의 야말은 지난 4월 22일 소속팀 바르셀로나 경기 중 햄스트링을 다쳐 프리메라리가 마지막 6경기에 결장했습니다.이에 따라 스페인 서북부 라코루냐에서 열리는 이라크와 평가전에는 결장하고, 9일 멕시코에서 치르는 페루와 최종 모의고사 출전 여부도 불투명합니다.다만 16일 미국 애틀랜타에서 열리는 카보베르데와 월드컵 조별리그 H조 1차전 출전에는 청신호가 켜졌습니다.어린 나이에도 유로 2024(유럽축구선수권대회) 우승과 세 차례의 라리가 우승을 경험한 야말은 스페인의 핵심 전력으로 꼽힙니다.사우디아라비아, 우루과이, 카보베르데와 H조에 속한 스페인은 첫 우승을 차지했던 2010년 남아프리카공화국 대회 이후 16년 만의 정상 탈환을 노립니다.(사진=AP, 연합뉴스)