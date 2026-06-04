김정은, 새 핵물질공장 시찰 공개…"기하급수적 강화 계획 확정"

▲ 핵물질 생산기지와 핵무기연구소 현지지도 하는 김정은 북한 국무위원장

북한 김정은 노동당 총비서가 어제 '새로운 핵물질 생산공장'을 시찰하면서 핵무력을 기하급수적으로 강화해 나갈 것임을 예고했습니다.조선중앙통신은 김 총비서가 어제 군수공업부, 핵무기연구소 지도 간부들을 대동하고 "새로 조업한 핵물질 생산공장을 현지 지도"했다고 보도했습니다.김 총비서는 지난 5년 동안 무기급 핵물질 생산 능력이 기존의 2배를 넘는 수준으로 확대됐다면서 만족감을 표시했습니다.그러면서 지난 2월 열린 9차 당대회에서 핵무력 강화의 새 5개년 계획을 결정한 바 있다고 짚었습니다.그는 미국 등에 대한 직접 언급은 하지 않은 채 "가장 포악한 적수들과의 장기적 대결을 동반해야 하는 우리 혁명의 특수성과 위태하게 변화되는 현존 위협들과 잠재적 위협들, 예측 불가한 전망적 위기들을 감안할 때" '강력한 안전장치'인 핵전쟁 억제력을 확대해야 할 '절박성과 책임성'이 한층 부상되고 있다고 평가했습니다.통신은 또 핵무력 강화와 관련한 중요협의회도 개최됐다고 전했습니다.김정은은 회의에서 "국가 핵무력을 기하급수적으로 강화할 방대한 계획 실행의 순차와 그 담보를 확정했다"면서 "이는 핵능력 고도화를 위한 전환적 리정표(이정표)를 세운 력사적(역사적) 사변"이라고 강조했습니다.이어 "우리의 헌법과 주권을 수호하고 국가의 안전을 믿음직하게 보장하려는 우리의 행동의지는 더욱 철저하고 과감할 것"이라고 덧붙였습니다.