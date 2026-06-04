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김정은, 새 핵물질공장 시찰 공개…"기하급수적 강화 계획 확정"

김아영 기자
작성 2026.06.04 06:56 조회수
김정은, 새 핵물질공장 시찰 공개…"기하급수적 강화 계획 확정"
▲ 핵물질 생산기지와 핵무기연구소 현지지도 하는 김정은 북한 국무위원장

북한 김정은 노동당 총비서가 어제 '새로운 핵물질 생산공장'을 시찰하면서 핵무력을 기하급수적으로 강화해 나갈 것임을 예고했습니다.

조선중앙통신은 김 총비서가 어제 군수공업부, 핵무기연구소 지도 간부들을 대동하고 "새로 조업한 핵물질 생산공장을 현지 지도"했다고 보도했습니다.

김 총비서는 지난 5년 동안 무기급 핵물질 생산 능력이 기존의 2배를 넘는 수준으로 확대됐다면서 만족감을 표시했습니다.

그러면서 지난 2월 열린 9차 당대회에서 핵무력 강화의 새 5개년 계획을 결정한 바 있다고 짚었습니다.

그는 미국 등에 대한 직접 언급은 하지 않은 채 "가장 포악한 적수들과의 장기적 대결을 동반해야 하는 우리 혁명의 특수성과 위태하게 변화되는 현존 위협들과 잠재적 위협들, 예측 불가한 전망적 위기들을 감안할 때" '강력한 안전장치'인 핵전쟁 억제력을 확대해야 할 '절박성과 책임성'이 한층 부상되고 있다고 평가했습니다.

통신은 또 핵무력 강화와 관련한 중요협의회도 개최됐다고 전했습니다.

김정은은 회의에서 "국가 핵무력을 기하급수적으로 강화할 방대한 계획 실행의 순차와 그 담보를 확정했다"면서 "이는 핵능력 고도화를 위한 전환적 리정표(이정표)를 세운 력사적(역사적) 사변"이라고 강조했습니다.

이어 "우리의 헌법과 주권을 수호하고 국가의 안전을 믿음직하게 보장하려는 우리의 행동의지는 더욱 철저하고 과감할 것"이라고 덧붙였습니다.
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