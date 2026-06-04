뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

격차 점점 좁혀지다 역전에 '탄식'…이 시각 정원오 캠프

박재연 기자
작성 2026.06.04 08:39 수정 2026.06.04 08:43 조회수
PIP 닫기
<앵커>

긴 밤을 지나서 벌써 아침 8시 반이 다 되어가고 있습니다. 그럼 이 시각 양 두 후보의 캠프의 분위기를 한번 살펴보고 싶은데요. 먼저, 정원오 후보 캠프에는 박재연 기자가 나가 있습니다.

박재연 기자, 정원오 후보 캠프 표정부터 전해주시죠.

<기자>

네, 저는 지금 서울 중구에 있는 정원오 민주당 서울시장 후보 선거캠프에 나와 있습니다.

현재까지 서울 지역 개표율은 96%를 넘어선 걸로 집계되고 있는데, 일부 자치구에선 개표가 완료된 반면 송파구와 동작구는 개표율이 70%대 안팎에 머물고 있습니다.

어제 송파구 등 일부 투표소에서 투표용지가 부족해 투표가 지연되는 사태로 개표 진행이 예상보다 늦어진 겁니다.

이곳 캠프에선 일부 관계자들이 계속 개표 상황을 체크하고 있는데요.

한때 오세훈 국민의힘 후보에 10%포인트 넘게 앞서던 득표율이 개표가 진행될수록 격차가 좁혀지더니 결국 조금 전 아침 7시 16분쯤 오세훈 후보에게 역전을 허용하면서 현장에선 탄식이 나오기도 했습니다.

오세훈 국민의힘 후보 지지세가 강한 걸로 예상되는 송파구의 개표가 아직 꽤 남은 상황이라 재반전이 쉽지 않을 수 있단 긴장감마저 감돌고 있습니다.

하지만 아직 개표가 종료된 건 아닌 만큼 최종 결과에는 아직 기대를 놓지 않고 있습니다. 

어제 오후 캠프 사무실을 방문해 관계자들을 격려하고 기자들을 만났던 정 후보는 자택에서 개표 상황을 지켜본 뒤, 당초 아침 7시 반 공식 입장을 밝힐 계획이었지만 오전 9시로 일정은 연기된 상태입니다.

현재로선 개표가 모두 종료되고 승패가 확실히 가려진 뒤에야 입장 발표가 가능할 걸로 예상됩니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 지방선거
박재연 기자 사진
박재연 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지