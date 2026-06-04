충주시장 이동석, 충북 역대 최연소 단체장 타이틀

▲ 이동석 충주시장 당선인
국민의힘 소속 이동석 후보가 40세 나이로 충주시장으로 당선돼 도내 역대 최연소 자치단체장이 됐습니다.
오늘(4일) 중앙선거관리위원회 개표 결과에 따르면 이 당선인의 득표율은 개표율 99.96%인 상황에서 50.05%(5만 2천945표)를 얻어 49.94%(5만 2천821표) 득표한 더불어민주당 맹장섭 후보를 124표의 근소한 표 차로 제쳤습니다.
당초 이번 선거는 민주당 전 충주지역위원장 출신으로 지역 기반이 탄탄하고 집권 여당의 프리미엄까지 등에 업은 맹 후보의 당선이 유력한 것처럼 비쳤습니다.
이 당선인은 전날 시작된 제9회 지방선거 개표 초기 득표율 기준 11%포인트까지 뒤지면서 패색이 짙어지는 듯했으나 오늘 새벽 표 차를 좁히기 시작하더니 역전승을 거뒀습니다.
기자 출신이자 윤석열 정부 시절 대통령실 행정관을 지낸 이 당선인의 강점은 '젊음'입니다.
그는 충북의 역대 기초자치단체장 선거 당선인 중 '최연소'라는 타이틀을 갖게 됐습니다.
이전까지는 2002년 6월 13일 치러진 제3회 지방선거 때 44세의 나이로 제천시장에 당선된 국민의힘 소속 엄태영(충북 제천단양) 국회의원이 기록권자였으나 당시의 엄 의원보다 4살 더 어린 이 당선인이 이 기록을 넘겨받게 됐습니다.
이 당선인은 "충주의 변화를 바라는 시민 여러분의 선택을 무거운 책임감으로 받아들이겠다"며 "시민의 삶을 먼저 살피고, 약속을 실행으로 증명하는 시정을 만들겠다"고 소감을 밝혔습니다.
이 당선인의 주요 공약은 서충주신도시 상급종합병원 유치, 충주관광공사 설립, 예술의 전당 건립, 건국대학교 충주병원·서울병원 의사 순환근무제 도입, 반도체 부품 기업 유치, 복합쇼핑몰 유치 등입니다.
(사진=독자 제공, 연합뉴스)
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