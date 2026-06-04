젠슨 황, 나흘간 한국서 광폭 행보…총수·스타트업 만난다

▲ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 현지 시간 1일 타이완 타이베이의 한 식당에서 열린 한국 기업과의 만찬 행사 '코리아 파트너 나이트' 자리에서 한국 등 글로벌 취재진과 인터뷰를 하고 있다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 이르면 오늘(4일) 저녁 한국에 입국해 나흘간 한국 AI 생태계를 훑으며 종횡무진할 것으로 전망됩니다.황 CEO는 방한 기간 국내 주요 기업 총수들과 회동하고 게임업계, 인공지능(AI)·로봇 스타트업, 대학 연구진과 학생들을 잇달아 만나는 등 광폭 행보에 나서는 것입니다.오늘 재계와 정보통신기술(ICT) 업계에 따르면 황 CEO는 이르면 오늘 저녁 한국에 도착한 뒤 5일부터 본격적인 방한 일정을 소화할 것으로 알려졌습니다.황 CEO는 방한 초반 주요 사업 파트너들과 만나 AI 반도체와 피지컬 AI 협력 의제를 논의할 것으로 예상됩니다.우선 5일 저녁 서울 성수동의 한 삼겹살 음식점에서 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등 국내 주요 기업인들과 만날 것으로 보입니다.지난해 황 CEO가 이재용 삼성전자 회장, 정의선 회장과 서울 강남의 치킨집에서 만나 화제가 됐던 이른바 '깐부 회동'에 이어 이번에는 '삼겹살 회동'이 성사될지 관심이 쏠립니다.이 자리에서는 고대역폭 메모리(HBM), AI 데이터센터, 자율주행, 로봇, 피지컬 AI 등 엔비디아와 국내 기업 간 협력 방안이 폭넓게 논의될 것이란 관측이 나옵니다.황 CEO는 7일에는 서울에서 김택진 엔씨소프트 대표와 회동할 것으로 알려졌습니다.구체적인 의제는 확인되지 않았지만 게임과 AI 분야 협력 방안이 주로 다뤄질 전망입니다.엔씨소프트는 지난해 10월 황 CEO 방한 당시 서울에서 열린 엔비디아 지포스 게이머 페스티벌에 '아이온 2'와 '신더시티'를 출품했고, 독일 게임스컴 기간 엔비디아 PC 게이밍 행사에도 참여하는 등 엔비디아와 게임 분야 협력 관계를 이어왔습니다.방한 마지막 날로 예상되는 8일에는 일정이 더욱 촘촘합니다.황 CEO는 이날 오전 서울 신라호텔에서 국내 AI·로봇 스타트업 대표들과 비공개 간담회를 할 것으로 알려졌습니다.간담회에는 업스테이지, 노타, 베슬AI 등 국내 주요 AI 스타트업과 로봇 스타트업들이 참석하는 것으로 전해졌습니다.업스테이지는 자체 대규모언어모델(LLM) '솔라'를 보유한 AI 스타트업으로, 엔비디아 GPU 자원과 개방형 AI 모델 네모트론 등을 활용해 소버린 LLM 개발을 추진하고 있습니다.황 CEO가 국내에서 로봇 스타트업과 만나는 것은 이번이 처음입니다.황 CEO는 같은 날 서울대 AI연구원과 로보틱스 연구소도 방문하는 방안도 서울대측과 조율 중입니다.특히 황 CEO는 연구기관 방문과 별개로 서울대 학생들과 직접 소통하고 싶다는 뜻을 전달한 것으로 전해졌습니다.황 CEO는 피지컬 AI 협력을 주요 의제로 LG그룹, 현대차그룹, 네이버 사옥을 차례로 찾는 방안도 조율하고 있습니다.업계에서는 황 CEO가 서울 여의도 LG트윈타워와 현대차그룹 양재 사옥을 방문할 가능성이 거론됩니다.LG에서는 LG전자, LG이노텍, LG유플러스, LG AI연구원 등 주요 계열사들이 배석할 가능성이 제기됩니다.경기 성남에 있는 네이버 제2사옥 1784 방문도 유력합니다.네이버 1784는 로봇, 클라우드, 디지털트윈, 5G 특화망 등 네이버의 미래 기술이 집약된 공간으로 꼽힙니다.황 CEO의 방문이 성사되면 네이버와 엔비디아 간 AI 인프라, 로봇, 데이터센터 협력 논의가 이어질 것으로 보입니다.황 CEO는 이 같은 산업계·학계 일정 외에도 방한 기간 대중과 접점도 넓힐 것으로 관측됩니다.그는 주말에 시간을 내 tvN 토크쇼 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연하고 서울 잠실야구장에서 열리는 두산 베어스 홈경기에서는 시구자로 나설 것으로 알려졌습니다.황 CEO는 모든 방한 일정을 마친 뒤 8일 늦은 오후 출국할 것으로 전해졌습니다.(사진=연합뉴스)