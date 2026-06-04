트럼프 "이란과 협상 잘 진행 중…이번 주말에라도 합의 가능"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지 시간 3일 이란과의 종전 협상이 잘 진행되고 있다면서 이번 주말 안에라도 종전 양해각서(MOU) 합의 가능성이 있다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 행정명령 서명을 마친 뒤 기자들로부터 '이란이 쿠웨이트를 공격했는데 미-이란 간 휴전 협정이 여전히 유효하냐'는 질문을 받고 "협상 자체는 아주 잘 진행되고 있다고 들었다"고 답했습니다.그러면서 합의 전망과 관련해 "그것(합의)이 이뤄지지 않을 수도 있지만, 성사된다면 주말 중에라도 이뤄질 수도 있다"고 전했습니다.트럼프 대통령은 이란의 쿠웨이트 공격과 관련해 "모든 일에는 이유가 있는 법"이라며 미국도 앞서 이란에 상당한 타격을 가한 바 있다고 말했습니다.그러면서 "그들은 맞대응한 것"이라고 말했습니다.트럼프 대통령의 발언은 이란의 쿠웨이트 공격을 휴전 파기로 규정하기보단 미국의 군사행동에 대한 맞대응으로 해석하면서 협상 국면을 계속 유지하려는 의도로 보입니다.트럼프 대통령은 이란과 종전을 위한 MOU 서명이 이뤄지는 즉시 호르무즈 해협이 개방될 것이라고도 밝혔습니다.아울러 이란과의 종전 협상에서 주요 걸림돌이었던 이란의 고농축 우라늄(HEU) 처리 문제와 관련해선 "우리가 확보할 것"이라고 말했습니다.