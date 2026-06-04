막오른 무인전쟁 시대…드론이 바꾼 전장, 로봇·AI까지

▲ 한 우크라이나 군인이 드론을 조종하고 있다.

2022년 10월 29일(이하 현지시간) 새벽, 크림반도 세바스토폴 앞바다에 주둔한 러시아군 흑해함대가 우크라이나군 무인항공기와 무인정 등 드론 부대의 대규모 공격을 받았습니다.호위함 '아드미랄 마카로프'를 비롯한 정예 군함들이 뒤늦게 기관총을 난사하며 필사적으로 회피 기동을 하는 모습이 담긴 동영상이 유출돼 러시아군이 체면을 구겼습니다.약 3년 반 뒤인 올 3월, 쿠웨이트 남부 항구도시 슈아이바에 주둔하는 미군 예비 지휘소가 걸프 지역 미군의 다층 방공망을 뚫어낸 이란 자폭 드론에 공격당했습니다.미군 장병 6명이 숨지고 수십 명이 다쳤습니다.가성비 좋은 비대칭 전력 정도로 여겨졌던 드론은 우크라이나 전장에서 '게임체인저'로 떠올랐고 중동에서도 위력을 입증했습니다.드론에 이어 로봇과 인공지능(AI)도 전장에 본격 투입되면서 현대전의 양상이 빠르게 바뀌고 있다는 평가가 나옵니다.각국은 AI·무인 무기체계 개발에 앞다퉈 뛰어들고 있습니다.개전 초기 '언더독'으로 평가받은 우크라이나가 군사 강국 러시아와 5년째 맞서 싸울 수 있는 핵심 전력은 드론입니다.러시아가 우크라이나의 드론 공격을 우려해 올해 2차 세계대전 전승절(5월 9일) 열병식 규모를 축소했을 정도입니다.열병식이 열린 러시아 수도 모스크바는 우크라이나 국경에서 약 500㎞ 떨어져 있습니다.미국 싱크탱크 애틀랜틱카운슬은 "2024년 말부터 우크라이나 드론 제조업체들이 중거리 공격 작전에 특화된 여러 모델을 개발했다"며 사거리와 항법 기술이 향상되고 러시아 전자전에 대한 대응력이 강화된 데다 비행 중 궤도 조정 기능 등을 갖췄다고 평가했습니다.우크라이나를 침공한 러시아에 자국산 샤헤드 드론 등을 공급해온 이란도 2월 28일 미국과 이스라엘의 공격으로 시작된 전쟁에서 그간 쌓아온 드론 전력을 과시했습니다.미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)에 따르면 개전 초반인 3월 1∼8일 약 일주일간 미군 기지 등이 있는 아랍에미리트(UAE)에만 샤헤드-136, 샤헤드-107, 샤헤드-238 등 드론 1천422기가 집중적으로 날아들었다고 합니다.CSIS는 "샤헤드 계열 단방향 공격 드론은 직접적인 군사 피해보다는 기반 시설을 파괴하고 방어하는 쪽이 값비싼 요격기를 저렴한 시스템에 써버리도록 유도한다"고 분석했습니다.이에 미국은 저가 드론 격추를 위해 고가 무기 대신 저가 무기 체계로 대응에 나선 것으로 전해졌습니다.월스트리트저널(WSJ)에 따르면 '해병대 방공 체계'(MADIS)가 미군의 저비용 안티드론(드론 무력화) 체계의 주요 전력으로 부상하고 있습니다.드론 1대를 격추하는 데 MADIS에 탑재된 특수 30㎜ 기관포탄 5발이 필요하다고 가정할 경우 약 1만 1천250달러(약 1천700만 원)의 비용이 드는 것으로 추정됐습니다.미군이 드론 격추에 사용해온 AIM-120 같은 공대공 미사일은 1발당 비용이 약 100만 달러(약 15억 원)에 이르는 것으로 알려져 있습니다.하늘을 나는 드론에 이어 지상의 '로봇 군단'도 최근 우크라이나 전쟁의 판도를 바꿨다는 평가가 나옵니다.지난달 미국 CNN 방송의 분석에 따르면 우크라이나군은 올해 1월 이후 로봇·드론 등 무인 장비로만 2만 2천 건 임무를 수행했습니다.4월에는 병력 투입 없이 로봇과 드론만으로 러시아군 진지를 장악한 사례도 보고됐습니다.로봇 투입은 병력 부족에서 비롯된 고육지책이라는 분석이 나오지만, 우크라이나군이 전투 무인화를 통해 러시아군을 상대로 예상 밖 전술적 우위를 확보하게 됐다는 평가입니다.AI 기술도 전장의 패러다임을 근본적으로 바꿀 '터닝 포인트'가 될 것이라는 관측이 제기됩니다.미국의 AI 데이터 분석 기업 팔란티어의 시암 상카르 최고기술책임자(CTO)는 지난 3월 블룸버그TV와 인터뷰에서 이란 전쟁이 AI가 중심적 역할을 한 첫번째 주요 전쟁으로 기억될 가능성이 있다고 했습니다.그는 "사람들이 나중에 되돌아보며 이것이 기술, AI로 실제 주도되고 강화되며 생산성이 크게 향상된 최초의 대규모 전투 작전이었다고 말하게 될 것"이라고 전망했습니다.미국의 이번 이란 공습 작전에 AI 기술이 활용된 것으로 전해졌습니다.워싱턴포스트(WP)는 미군이 이란 공습 첫 24시간 동안 1천여 개의 표적을 타격하기 위해 팔란티어가 개발한 AI 기반의 '메이븐 스마트 시스템'을 활용했다고 보도한 바 있습니다.이 시스템은 인공위성과 각종 감시장비 등에서 얻은 방대한 데이터를 분석해 실시간 표적 설정 등 전장에서 빠른 의사결정을 지원하는 플랫폼으로, 앤트로픽의 AI 모델 '클로드'가 활용된 것으로 알려졌습니다.클로드는 지난 1월 미군의 니콜라스 마두로 당시 베네수엘라 대통령 체포 작전에도 사용된 것으로 전해집니다.'드론 전쟁'을 직접 경험한 미국과 우크라이나 전쟁을 가까이서 지켜본 유럽 등 세계 각국이 무인 무기 개발과 생산, 방공망 구축 등에 열을 올리고 있습니다.특히 미국과 전방위적인 패권 경쟁을 벌이고 있는 중국은 AI 전투 로봇 등 차세대 무기체계 개발에 박차를 가하고 있습니다.중국 관영 매체인 중국중앙TV(CCTV)는 지난 3월 최신형 '로봇 늑대' 부대를 동원한 시가전 훈련 장면을 공개했습니다.초소형 미사일과 유탄 발사기 등을 탑재할 수 있고, 울퉁불퉁한 잔해 지형에서도 최고 시속 15㎞로 이동할 수 있다고 합니다.로봇 늑대는 작년 9월 베이징 톈안먼광장에서 열린 항일전쟁(2차 대전) 승전 80주년을 기념하는 열병식에서 다른 무인 무기와 함께 등장해 주목받았습니다.CCTV는 작년 11월에는 대만해협 작전 주력 부대인 중국 인민해방군 동부전구 육군의 지상전 훈련에 로봇 늑대를 투입하는 장면을 방영하기도 했습니다.미중 간 드론 경쟁도 치열해질 전망입니다.대니얼 드리스컬 미 육군장관은 작년 11월 로이터 통신과 인터뷰에서 미 육군이 드론을 향후 2∼3년간 최소 100만 개 구매할 계획이며 이후에도 매년 50만 개에서 수백만 개를 구매할 수 있다고 밝혔습니다.우크라이나와 러시아는 각각 연간 약 400만 개의 드론을 생산하고 있고, 중국은 아마 이보다 2배 이상을 생산할 수 있을 것이라는 게 드리스컬 장관의 설명입니다.미국 국방부는 바이든 행정부 때인 2023년 중국군의 양적 우위를 상쇄하기 위해 드론 등 저비용 AI 무인 자율 무기체계 도입 구상인 '레플리케이터'(Replicator)를 발표한 바 있습니다.방위비 증액과 방위력 확충을 골자로 한 '3대 안보 문서'의 연내 개정을 추진 중인 일본도 AI와 무인기 전력 증강에 주력하고 있습니다.집권 자민당은 다카이치 정부에 AI와 무인기의 도입 등을 통한 '새로운 전투 방식'을 3대 안보 문서 개정안에 담을 것을 제안하기로 했다고 니혼게이자이신문 등이 지난달 26일 전했습니다.일본 정부가 중국의 군사적 위협에 대한 대응력을 높이기 위해 조기 경계 레이더를 탑재한 드론을 도입하는 방안을 검토 중이라는 보도도 나왔습니다.일본 방위장비청은 지난달 튀르키예 방위산업청(SSB)과 기술 협력을 위한 의향서에 서명, 바이락타르 TB2 도입이 임박했다는 관측을 낳기도 했습니다.튀르키예는 무인기 전력이 강한 국가로 꼽힌다.튀르키예 방산업체 바이카르의 전술 무인 공격기 바이락타르 TB2는 우크라이나 전쟁 등 실전에서 성능을 입증했습니다.바이카르는 차세대 대형 드론 아큰즈, 스텔스 드론 크즐렐마 등을 개발 중입니다.이란의 드론 공격에 노출된 UAE를 비롯해 사우디아라비아, 카타르 등은 드론 강국으로 부상한 우크라이나와 방위 협정을 체결했습니다.미국·영국·호주 세 나라 국방장관들은 지난달 30일 아시아안보회의(샹그릴라 대화) 행사장에서 안보동맹 오커스(AUKUS)의 일환으로 무인잠수정(UUV) 개발 협력 계획을 발표했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)