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이광재·김남국 국회 입성한다…이진숙 대구달성 금배지

김수영 기자
작성 2026.06.04 09:11 조회수
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<앵커>

이번 지방선거에선 전국 14개 지역구에서 국회의원 보궐선거가 함께 치러졌죠. '미니 총선'이라고 불릴 정도였는데요. 민주당에선 이광재, 김남국 후보 등이 당선됐고, 국민의힘에선 '방통위 2인방'이라고 불렸던 이진숙, 김태규 후보 등이 국회에 입성하게 됐습니다.

이 소식은 김수영 기자가 전해드립니다.

<기자>

인천 연수갑에선 민주당 대표 출신인 송영길 후보가 박종진 국민의힘 후보를 누르고 당선됐습니다.

[송영길/민주당 인천 연수갑 후보 : 이재명 정부를 뒷받침해서 우리 대한민국이 이 위기의 시대를 극복하고 더욱 발전해 갈 수 있도록 최선을 다해야겠습니다.]

이재명 대통령의 지역구였던 인천 계양을에선 청와대 대변인을 지낸 김남준 민주당 후보가 국민의힘 심왕섭 후보를 이겼습니다.

경기 하남갑은 3선 국회의원과 강원지사를 지낸 이광재 민주당 후보가 이용 국민의힘 후보를 꺾고 당선됐습니다.

[이광재/민주당 경기 하남갑 후보 : 늦게 왔는데 하남 시민들이 저의 손을 잡아주셔서 감사드립니다. 약속드린 대로 하남시를 땀으로 적시겠습니다. 하남시가 대한민국에서 가장 살기 좋은 건강하고 행복한 도시가 되도록….]

대구 달성에선 국민의힘 대구시장 후보 경선 컷오프로 진통을 겪었던 이진숙 후보가 박형룡 민주당 후보를 제쳤습니다.

[이진숙/국민의힘 대구 달성 후보 : 민심이 천심입니다. 국민들의 유권자들의 요청에 따라서 이재명 정권의 견제받지 않은 권력을 막아내는 데 최선을 다하겠습니다. 제 힘을 보태겠습니다.]

울산 남갑에선 윤석열 정부에서 방송통신위원회 부위원장을 지낸 김태규 후보가, 충남 공주·부여·청양에선 국민의힘 윤용근 후보가 승리했습니다.

경기 안산갑은 김남국 민주당 후보가 1만여 표 차이로 김석훈 국민의힘 후보를 제치고 당선되면서 다시 국회에 입성하게 됐습니다.

충남 아산을에서도 청와대 대변인 출신인 전은수 민주당 후보가 당선됐습니다.
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