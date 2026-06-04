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한동훈, 개표 88%서 역전…유의동 대역전 드라마 썼다

조민기 기자
작성 2026.06.04 07:16 조회수
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<앵커>

가장 치열한 선거전이 펼쳐진 부산 북갑 국회의원 선거에선 무소속 한동훈 후보가 민주당 하정우 후보를 제치고 당선됐습니다. 초접전 양상을 보인 경기 평택을에서는 국민의힘 유의동 후보가 승리를 거머쥐었습니다.

이 소식은 조민기 기자가 보도합니다.

<기자>

무소속 한동훈 국회의원 후보가 부산 북갑 보궐선거에서 당선되며 첫 국회 입성을 앞두게 됐습니다.

개표가 99% 넘게 끝난 시점에서 한 후보는 42.99%를 득표해 41.24%의 민주당 하정우 후보와 15.76%의 국민의힘 박민식 후보를 꺾었습니다.

한 후보는 개표 초반부터 한동안 하 후보에게 뒤지는 양상을 보였지만, 개표가 88%가량 진행된 오늘 새벽 2시, 처음으로 역전에 성공했고, 그대로 당선을 확정 지었습니다.

[한동훈/무소속 부산 북갑 국회의원 후보 : 북구의 위대한 시민들께 진심으로 감사드립니다. 북구를 발전시키고 보수를 재건하고 이재명 정권의 폭주를 제어해서 대한민국의 균형추를 맞추겠습니다.]

지상파 3사 출구조사에서 한 후보와 오차 범위 안에서 접전을 펼칠 걸로 예측됐던 하 후보는 패배를 승복하며 지지자들에게 감사 인사를 전했습니다.

[하정우/민주당 부산 북갑 국회의원 후보 : 저희 지지자분들께 감사 말씀드리고 싶습니다. 노력이나 준비가 좀 많이 부족했다고 생각합니다.]

국민의힘에서 제명된 뒤 정치적 재기를 도모해 온 한동훈 후보는 무소속으로 출마한 이번 선거에서 치열한 3파전 속에서 민주당과 국민의힘 후보에 승리를 거둠으로써 정치적 위상을 다졌단 평가입니다.

경기 평택을에선 국민의힘 유의동 후보가 5파전 끝 승리의 주인공이 됐습니다.

개표 초반 3위로 쳐졌던 유 후보는 오늘 새벽 1시쯤 민주당 김용남, 조국혁신당 조국 후보를 제치고 선두를 달리기 시작했고, 그렇게 4선 고지에 올랐습니다.

[유의동/국민의힘 경기 평택을 국회의원 후보 : 이 어려운 시기에 저를 다시 한 번 이 자리에 있게끔 허락해 주신 평택 시민 여러분들께 다시 한 번 머리 숙여 감사의 말씀을 올립니다.]

조 후보는 초접전 양상 끝에 고배를 들었는데, 정치적 타격이 불가피해졌습니다.

당력을 쏟아부은 당 대표의 선거에서 쓰라린 성적표를 받아 든 조국혁신당 역시 앞으로 민주당과 합당 논의 등에서 어려운 처지에 놓일 수 있단 관측도 나오고 있습니다.
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