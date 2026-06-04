여야 결집에 치솟은 투표율…역대 지선 두 번째로 높아

6·3 지방선거 투표율 잠정치가 61%로 지방선거 기준 역대 두 번째 최고치를 기록했습니다.



전문가들은 여야 모두 지지층이 결집하면서 지방선거 투표율이 치솟았다고 분석하고 있습니다.



다만 서울 지역 일부 투표소에서 투표용지 부족 사태가 발생하면서 투표율 기록이 다소 빛바래게 됐습니다.



중앙선거관리위원회는 제9회 전국동시지방선거 투표를 진행한 결과, 최종 투표율이 61.0%로 잠정 집계됐다고 밝혔습니다.



역대 지방선거 가운데 최종 투표율이 60%를 넘은 경우는 현재까지 제1회 지방선거(68.4%)와 8년 전 제7회 지방선거(60.2%) 단 두 차례뿐이었습니다.



역대 두 번째로 낮은 투표율을 기록한 직전 8회 지방선거(50.9%)보다는 10.1% 포인트 높아졌습니다.



오전 6시부터 진행된 선거일 투표에는 전체 유권자 4천464만 9천908명 가운데 2천724만 9천586명이 참여했습니다.



해당 투표율은 지난 29∼30일 실시된 사전투표와 거소투표 투표율이 반영된 수치입니다.



이번 지방선거의 사전투표율은 23.51%로 역대 지방선거 가운데 가장 높은 사전투표율을 기록한 바 있습니다.



사전 투표에 이어 선거일 당일에도 높은 투표율 흐름이 이어지면서 8년 전 기록을 뛰어넘은 것입니다.



역대 지선에 비해 높은 투표율을 기록한 데는 진보 지지층의 경우 비상계엄과 탄핵 사태에 대한 심판론이, 보수 지지층에서는 이재명 정부에 대한 중간 평가와 견제 필요성이 강하게 대두되면서 경쟁 구도가 형성됐기 때문으로 분석됩니다.