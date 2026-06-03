[속보] 청와대, 투표용지 사태에 "선관위가 대응해야 할 문제"

▲ 청와대

청와대는 6·3 지방선거일인 어제(3일), 일부 투표소에서 투표용지 부족 사태가 발생한 것과 관련해 선관위의 책임 있는 조치를 바란다는 입장을 냈습니다.강유정 청와대 수석대변인은 "중앙선거관리위원회는 국민의 참정권을 보장하는 헌법 기관으로서 일부 지역 주민들의 투표권 행사와 개표 관리에 차질이 없도록 책임 있는 조치를 하기 바란다"고 밝혔습니다.그러면서, "청와대는 일련의 상황을 엄정히 주시하고 있다"고 덧붙였습니다.앞서 3일 오후, 서울 송파구, 강남구, 광진구의 일부 투표소에서 투표용지가 부족해 유권자들이 대기하는 등 참정권 행사에 차질이 발생하는 초유의 사태가 발생했습니다.선관위는 용지를 긴급히 이송하고 투표소에 대기하던 유권자들이 모두 투표할 수 있게 했지만, 이 과정에서도 혼선이 발생해 거센 반발을 샀습니다.허철훈 중앙선관위 사무총장은 대국민 사과를 통해 "소중한 주권을 행사하기 위해 투표소를 찾아주신 국민께 불편을 드리고 공정한 선거 관리에 대한 국민 신뢰를 훼손한 점에 대해 책임을 통감하며 깊이 사과드린다"고 말했습니다.