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전국 개표율 30.6%…민주 14곳 · 국힘 2곳 1위 [국민의선택]

고정현 기자
작성 2026.06.03 23:45 조회수
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방송 내용을 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS<2026 국민의 선택>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송: SBS <2026 국민의 선택> 2026.6.3

터치존입니다. 현재 16개 광역자치단체 가운데 전국 개표율은 30.6%인데 민주당 후보가 14곳에서 국민의힘 후보는 2곳에서 1위를 기록하고 있습니다. 경상남도 도지사 선거 개표, 지금 박완수 후보가 표 차이를 더 늘려 나가고 있습니다. 조금 전까지만 하더라도 1만 표 차이였는데 1만 7,000표 차이까지 현재 늘어난 상황이고요. 그리고 출구조사 결과 접전으로 나왔던 지역 개표 상황도 한번 살펴보죠. 전라북도도지사 선거 같은 경우에는 이원택 후보가 무소속 김관영 후보를 상대로 표 차이를 조금 더 늘려놓은 상태입니다. 2만 표였는데 현재 3만 표까지의 표 차이가 굉장히 빠른 속도로 늘어나고 있는 상황이고요. 반면 대구는 표 차이가 조금씩 조금씩 줄어들고 있습니다. 대구 개표 상황이 현재 28.7% 진행된 가운데 김부겸 후보가 1위입니다. 2만 700표 차이로 국민의힘 추경호 후보를 앞서 나가고 있는 상태인데 보시는 것처럼 이 안쪽에 있는 게 모두 파란색이었는데 현재 서구 그리고 중구 같은 경우에는 추경호 후보가 표 차이를 줄여서 결국에는 역전에 성공한 상태입니다.

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※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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