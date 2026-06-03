개혁신당 "개표 절차 중지하고 선관위 긴급회의 소집해야"

▲ 개혁신당 이준석 대표

개혁신당 이준석 총괄선거대책위원장은 3일 서울 일부 지역 투표소에서 벌어진 투표지 부족 사태와 관련, "개표 절차를 중지해야 한다"고 말했습니다.이 위원장은 이날 페이스북을 통해 "이번에 서울시장 선거 및 각급 선거에서 발생한 투표용지 부족 문제는 가볍게 다룰 문제가 아니다"라며 이같이 밝혔습니다.그는 "투표용지를 적게 인쇄한 것이 지침에 따른 것인지 지역별 선관위의 자체적 판단인지는 국회에서 나중에 엄중하게 다뤄야 한다"고 말했습니다.이어 "개표가 끝나 버리면 일단 숫자가 나오고 어떻게 처분할지에 대한 사후적 판단이 되기 때문에 그 자체로 문제가 된다"며 "개표를 우선 중지하고 중앙선관위원들이 긴급회의를 소집해 이 상황에 대한 공식적인 판단 및 지휘를 해야 한다"고 촉구했습니다.이 위원장은 "특히 출구조사가 보도된 뒤에 한참 동안 그 투표들이 진행된 것 자체가 투표가 왜곡될 소지가 있다"며 "그간 편의상 투표소에 입장한 사람들이 6시가 넘어서 투표하는 정도의 오차를 인정했지만, 이건 출구조사를 이미 본 사람들이 몇 시간씩 투표했다면 문제가 있다"고 비판했습니다.(사진=연합뉴스)