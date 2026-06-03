민주당 "선관위에 책임 물을 것…개표중단 요구 일고의 가치 없어"

▲ 더불어민주당 조승래 총괄선거대책본부장이 3일 국회 의원회관에 마련한 제9회 전국동시지방선거·국회의원 재보궐선거 개표상황실에서 투표용지 부족 사태, 국민의힘의 서울 선거 개표 중단 요구 등 현안에 대해 입장을 밝히고 있다.

민주당은 6·3 지방선거 본투표일인 오늘(3일) 일부 투표소에서 투표용지가 부족했던 사태와 관련해 선거관리위원회의 관리 부실에 강한 유감을 표했습니다.조승래 민주당 총괄선거대책본부장은 국회에서 기자들과 만나 "선관위의 표 관리 부실에 대해 강력히 유감을 표한다"며 "사과 정도로 넘어갈 문제가 아니고, 부실한 선거 관리에 대해 반드시 책임을 물을 것"이라고 밝혔습니다.조 본부장은 허철훈 선관위 사무총장의 사과에 대해서도 "국민이 이해하기 어려울 것 같다"며 "근본적으로 왜 선관위가 그렇게 부실하게 투표용지 관리를 했는지에 대해서 반드시 사후에라도 책임을 물어야 할 것"이라고 말했습니다.다만, 국민의힘이 서울시 선거의 개표 중단과 재선거를 요구한 데 대해서는 "일고의 가치도 없다"고 일축했습니다.조 본부장은 "이 문제와 관계없이 많은 서울 시민이 투표를 진행했고, 투표가 마감된 뒤 절차를 거쳐 개표소로 이송됐으며 현재도 개표가 진행되고 있다"며 "개표를 중단할 필요가 없다"고 말했습니다.이어 선관위가 법적 검토를 거쳐 개표 중단을 결정할 가능성에 대해서도 "개표 중단을 결정할 수 없다고 생각한다"며 "선관위와 국민의힘이 어떻게 추가 조치하는지 지켜봐야 할 것"이라고 덧붙였습니다.조 본부장은 국민의힘이 개표 결과에 승복하지 않을 가능성에 대해서는 "이 문제를 갖고 서울 시민 주권자들의 뜻에 불복하는 행태로 가지 않길 바란다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)