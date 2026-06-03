"개표 절차 중지해야" 이준석도 촉구…"출구조사 다 봤는데 투표 왜곡"

▲ 개혁신당 이준석 대표

개혁신당 이준석 총괄선거대책위원장이 서울 일부 지역의 투표용지 부족 사태와 관련해 "개표 절차를 중지해야 한다"고 요구했습니다.이 위원장은 오늘(3일) 페이스북을 통해 이 같은 공식 입장을 밝혔습니다.이 위원장은 "이번에 서울시장 선거 및 각급 선거에서 발생한 투표용지 부족 문제는 가볍게 다룰 문제가 아니다"고 지적했습니다.또한 투표용지를 적게 인쇄한 경위도 철저히 따져야 한다고 목소리를 높였습니다.이 위원장은 "지침에 따른 것인지 지역별 선관위의 자체적 판단인지는 국회에서 나중에 엄중하게 다뤄야 한다"고 말했습니다.이어서 개표를 우선 중지해야 하는 이유를 강도 높게 설명했습니다.이 위원장은 "개표가 끝나 숫자가 나오고 어떻게 처분할지 사후적으로 판단하는 것 자체가 문제가 된다"고 비판했습니다.그러면서 중앙선거관리위원들을 향해 긴급 조치를 촉구했습니다.이 위원장은 "긴급회의를 소집해 이 상황에 대한 공식적인 판단 및 지휘를 해야 한다"고 강조했습니다.늦어진 투표 시간으로 인한 선거 결과 왜곡 가능성도 제기했습니다.이 위원장은 "출구조사가 보도된 뒤에 한참 동안 투표들이 진행된 것 자체가 투표가 왜곡될 소지가 있다"고 우려했습니다.그동안 투표소 대기 인원을 고려해 왔던 관행에 대해서도 선을 그었습니다.이 위원장은 "편의상 투표소에 입장한 사람들이 6시가 넘어서 투표하는 정도의 오차는 인정했다"고 언급했습니다.하지만 "출구조사를 이미 본 사람들이 몇 시간씩 투표했다면 문제가 있다"고 강하게 질타했습니다.(사진=연합뉴스)