"개표 절차 중지해야" 이준석도 촉구…"출구조사 다 봤는데 투표 왜곡"

▲ 개혁신당 이준석 대표
개혁신당 이준석 총괄선거대책위원장이 서울 일부 지역의 투표용지 부족 사태와 관련해 "개표 절차를 중지해야 한다"고 요구했습니다.
이 위원장은 오늘(3일) 페이스북을 통해 이 같은 공식 입장을 밝혔습니다.
이 위원장은 "이번에 서울시장 선거 및 각급 선거에서 발생한 투표용지 부족 문제는 가볍게 다룰 문제가 아니다"고 지적했습니다.
또한 투표용지를 적게 인쇄한 경위도 철저히 따져야 한다고 목소리를 높였습니다.
이 위원장은 "지침에 따른 것인지 지역별 선관위의 자체적 판단인지는 국회에서 나중에 엄중하게 다뤄야 한다"고 말했습니다.
이어서 개표를 우선 중지해야 하는 이유를 강도 높게 설명했습니다.
이 위원장은 "개표가 끝나 숫자가 나오고 어떻게 처분할지 사후적으로 판단하는 것 자체가 문제가 된다"고 비판했습니다.
그러면서 중앙선거관리위원들을 향해 긴급 조치를 촉구했습니다.
이 위원장은 "긴급회의를 소집해 이 상황에 대한 공식적인 판단 및 지휘를 해야 한다"고 강조했습니다.
늦어진 투표 시간으로 인한 선거 결과 왜곡 가능성도 제기했습니다.
이 위원장은 "출구조사가 보도된 뒤에 한참 동안 투표들이 진행된 것 자체가 투표가 왜곡될 소지가 있다"고 우려했습니다.
그동안 투표소 대기 인원을 고려해 왔던 관행에 대해서도 선을 그었습니다.
이 위원장은 "편의상 투표소에 입장한 사람들이 6시가 넘어서 투표하는 정도의 오차는 인정했다"고 언급했습니다.
하지만 "출구조사를 이미 본 사람들이 몇 시간씩 투표했다면 문제가 있다"고 강하게 질타했습니다.
(사진=연합뉴스)
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